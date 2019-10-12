Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо

Ми продовжуємо розповідати про бранців Кремля, які залишаютья у російських тюрьмах і про, яких мало, хто знає.

Один з них – Дмитро Штибліков, фігурант справи "українських диверсантів". Дмитро працював у Центрі сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос" до анексії Криму Росією.

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Дописував в українські видання. Народжений у російському місті Чита на Далекому Сході, навесні 2014 року Штибліков вирішив залишитися у Криму. Він отримав російський паспорт, пройшов перевірку і влаштувався комірником на складі МНС.

Його затримали у Севастополі 9 листопада 2016 року. Вдома провели обшуки, після чого затримали Дмитра та його дружину Олену, яку співробітники ФСБ також допитували. Згодом її відпустили.

ФСБ застверджує, що Штибліков був членом "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Його обвинуватили у плануванні диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. У Службі безпеки України цю інформацію спростували і сказали, що він не є їх співробітником.

Його адвокат Арман Петросян розповів, що довгий час слідство фактично ховало його в ізоляорі тимчасововго тримання Бахчисарая.

У травні 2017 року Дмитро Штибліков уклав досудову угоду зі слідством. Це означало визнання ним "вини" та готовність співпрацювати зі слідством. Родичі Штиблікова впевнені, що згоду на досудову угоду він дав під примусом.

16 листопада 2017 року "Севастопольський міський суд" під головуванням "судді" Нікітіна Геннадія Володимировича засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму та штрафу у 200 тисяч рублів.

Джерело: Save Oleg Sentsov

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