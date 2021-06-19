З 2017 року безвізом скористалися 50 мільйонів українців, – МВС

Від початку запровадження безвізу між Україною та Євросоюзом десятки мільйонів українців скористались можливістю. Європу відвідали понад 50 мільйонів українців.

У МВС повідомили, що на 10 пунктах пропуску здійснюється спільний прикордонно-митний контроль, зокрема з Польщею та Молдовою.

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У МВС розповіли статистику щодо безвізу

З початку запровадження безвізового режиму понад 50 мільйонів громадян України скористалися спрощеним порядком поїздок до країн ЄС,

– розповіли в МВС.

На пунктах пропуску також запровадили зміни:

у залізничних пунктах пропуску у 2020 році додатково обладнали 128 робочих місць з функцією біометричного контролю;

усі міжнародні та міждержавні пункти пропуску під'єднали до баз даних Інтерполу, що дозволяє перевіряти дані в режимі реального часу.

Ба більше, у МВС заявили, що з ослабленням карантинних заходів та відкриттям кордонів, українці знову зможуть користуватись безвізом.

Відкриття кордонів: останні новини

З 1 березня 2021 року українці можуть подорожувати у карибську острівну державу Гренаду, заморські території Нідерландів, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

З 1 березня також дозволені поїздки до Грузії.

З 13 червня кордони відкрила Німеччина.

Детальніше про країни, у які можуть полетіти українці читайте тут.