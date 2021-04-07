У 2021 році надходження від заробітчан з-за кордону вже зросли на 30%

У 2021 році українці отримали через різні сервіси "Приватбанку" 386 мільйонів доларів іноземних переказів. У порівнянні з показником за перший квартал 2020 року сума зросла на 30%.

Упродовж першого кварталу українці відправили за кордон 79,7 мільйонів гривень. Це 20% більше, аніж у 2020 році.

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У 2021 році понад 72% зарубіжних переказів, з урахуванням пандемії і карантину, клієнти "Приватбанку" отримали через "Приват24" та інші цифрові канали. У середньому українці отримували з-за кордону 374 долари, а відправляли по 517 доларів,

– мовиться у повідомленні.

З яких країн найчастіше отримують гроші

Зі США – понад 19% (71,2 мільйона);

з Італії – 12% (48 мільйонів доларів);

з Ізраїлю – 10% (40,1 мільйона доларів);

з Росії – 7% (27,1 мільйона доларів);

з Німеччини – 6% (23,2 мільйона доларів);

з Польщі – 5% (19,7 мільйона доларів).