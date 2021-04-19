У 2021 році помирає більше українців: рівень смертності збільшився на 8%

В Україні смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%. Порівнювали період січня – лютого.
Джерело:Державна служба статистики
Загалом з початку 2021 року померло 109 112 осіб. Це більше на 8 374 людини, ніж було в аналогічний період 2020 року.
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Зокрема, у лютому 2021 року зафіксували 51 391 смерть. Водночас цього ж місяця 2020 року було 47 128 померлих.Важливо! У Держстаті зауважили, що з початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб.
Основні демографічні показники / Таблиця Держстату
Кількість новонароджених також знизилась. На початку 2021 року народилися 43 694 українці, а минулого року у цей же період – 51 085 немовлят.
Останні дослідження Держстату
- Фахівці повідомляли про збільшення рівня середньої заробітної плати штатного працівника. У лютому 2021 році вона сягнула 12 549 гривень. Це на 212 гривень більше, ніж у січні того ж року.
- За даними Держстату, Китай став головним торговельним партнером України у 2020 році. Попри все, на другому місці – Росія.
- У 2020 році значно знизився рівень виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. У порівнянні з 2019 роком – на 11,5%.