У 2021 році в Україні стали частішими випадки нападів на журналістів і кіберзлочини проти ЗМІ

В Україні у 2021 році зафіксували 197 випадків порушень свободи слова. З них 145 – стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Дані оприлюднив ІМІ за річними підсумками моніторингового дослідження "Барометр свободи слова".

Читайте також В Україні за 2 роки зафіксували 29 інцидентів з журналістами та 14 із правозахисниками

Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2020 році були:

Перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків;

Побиття та напади, які супроводжувалися заподіянням тілесних ушкоджень, – 24 випадки;

Обмеження доступу до публічної інформації для журналістів – 18 випадків;

Кіберзлочини щодо медіа та журналістів – 16 випадків.

Найчастіше право журналістів на професію порушували приватні особи, місцева влада, судова влада, Офіс Президента та правоохоронці.



Порушення свободи слова в Україні у 2021 році / Дані ІМІ

Загалом порушення свободи слова у 2021 році зафіксовано у всіх 23 регіонах країни. За кількістю порушень:

лідирує Київ з областю (74 випадки).

друге місце посіли Запоріжжя та Одещина (по 12 випадків),

третє – Харківщина та Полтавщина (по 10),

четверте – Хмельниччина та Волинь (по 8),

п'яте – Черкащина, Рівненщина, Львівщина та Миколаївщина (по 7 випадків).

Утиску своїх прав зазнали 72 журналісти та 56 журналісток. Також зафіксували 9 випадків пошкодження майна журналістів, 8 випадків цензури, 6 юридичного тиску та 4 непрямого тиску.

В 2020 році Інститут масової інформації зафіксував 229 випадків порушень свободи слова, з них 171 випадок стосувався фізичної агресії.