У 2022 році весняного призову на строкову службу не буде, – Генштаб ЗСУ

У 2022 році в Україні не буде весняного призову. Через загальну мобілізацію, яку ввели після нападу Росії, потреби в строковиках немає.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Загальну мобілізацію в Україні ввели у день вторгнення окупантів – 24 лютого.

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Весняного призову у 2022 році не буде

У 2022 році весняний призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводитимуть. Зокрема, через те, що у зв'язку з військовою агресією Росії 24 лютого в Україні оголосили загальну мобілізацію.

Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється внаслідок надходження військовозобов'язаних та резервістів,

– мовиться у повідомленні.

Таким чином потреби у проведенні чергового призову на строкову службу у квітні – червні немає.

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