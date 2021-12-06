У 2022 році всі ветерани війни на Донбасі отримають квартири

У 2022 році всі ветерани АТО та Операції Об'єднаних сил на сході України мають отримати свої квартири. Мовиться про тих бійців, які зараз стоять у черзі на житло.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час участі в урочистих заходах у Харкові з нагоди Дня Збройних сил України.

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За словами президента, вперше від початку 2014 року вдасться повністю закрити чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України.

Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий саме процес для всіх наших військовослужбовців,

– заявив президент.

Напередодні місцеві ЗМІ писали, що 6 грудня Зеленський вручить квартиру курсанту, що вижив у катастрофі Ан-26. Житло президент пообіцяв надати ще минулого року. Квартира розташована нібито на вулиці Балакірєва, адже там останнім часом помітили приготування до приїзду президента.

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6 грудня о 18:00 у Харкові, Києві, Краматорську, Львові, Одесі та військовому містечку Озерному, що у Житомирській області, одночасно розпочалися урочистості з нагоди 30-річчя Збройних сил України. У них взяли участь президент України Володимир Зеленський, керівництва Міністерства оборони України та ЗСУ.

У межах святкування між цими населеними пунктами організували телеміст. Під час святкування:

відбулися демонстраційні покази нових зразків озброєння та військової техніки,

пройшли церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам,

нагородження військовослужбовців державними нагородами.

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