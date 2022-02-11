У 2022 "Велика термомодернізація" знизить вартість тепла в платіжках на 50% для 700 000 сімей

Проєкт "Велика термомодернізація", що цього року стартує в рамках програми президента Володимира Зеленського, створить для 700 000 українських сімей якісні умови проживання та дозволить їм економити на оплаті за тепло до 50%.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що пройшло у Харкові.

Загалом зміни цього року торкнуться 1,5 мільйона українців, які проживають у 5000 будинках в усіх регіонах України. Регіональна влада вже склала списки об'єктів, що підлягають модернізації першочергово.

Також важливо подивитися на цю програму з погляду економіки та створення робочих місць та сплачених податків. Ми порахували, що запуск цієї програми дозволить створити 170 000 нових робочих місць,

– зазначила міністр економіки.

За словами президента Володимира Зеленського, ця програма дозволить також суттєво знизити залежність України від імпорту енергоносіїв.

Я ініціював програму, яка має на меті знизити споживання імпортних енергоносіїв... Цього року будуть здійснені заходи щодо запуску програми підвищення енергоефективності приблизно в 5000 багатоповерхових будинків по Україні. Щодо очікуваного ефекту – за підсумками року ми плануємо знизити споживання газу на 2,5%, або 437 млн кубометрів,

– зазначив президент.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, у першу чергу в 2022 році модернізуватимуться будинки, старші за 1990 рік будови.

"Утеплюватимуться дахи, стіни, фасади, створюватимуться теплопункти. Економія становитиме від 30 до 50%", – додав координатор "Великого будівництва".

Він також послався на результати пілотного проєкту, проведеного у Дніпрі наприкінці минулого року. У восьми будинках, де пройшла термомодернізація, оплата за тепло знизилася на 50%, при цьому споживання газу також відчутно зменшилося.