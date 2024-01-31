2024 рік, ймовірно, стане важким на полі бою в Україні, – голова ЦРУ

Україна вже майже два роки протистоїть повномасштабній російській агресії. Глава ЦРУ припустив, що 2024 рік може бути важким на полі бою.

Відповідною думкою він поділився у статті. Вільям Бернс пояснив, чому у нього такі міркування щодо перебігу подій на полі бою.

Читайте також Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень

Путін робить ставку на виснаження

Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на міцність, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свою свободу і незалежність,

– наголосив Бернс.

Він додав, що Росія відновлює оборонне виробництво завдяки критично важливим компонентам з Китаю. А також Кремль отримує зброю та боєприпаси від Ірану та Північної Кореї. І що цим усім Путін продовжує робити ставку на те, що час на боці російського президента, і що "він може розгромити Україну та виснажити її західних прихильників"

Глава ЦРУ зазначив, що завдання нашої держави – "підірвати зарозумілість Путіна", а також продемонструвати високу ціну для Росії, якщо вона захоче продовжувати конфлікт. Нашим військовим необхідно не лише досягати прогресу на фронті, а й завдавати глибших ударів у тилу та досягати стабільних успіхів у Чорному морі.

Бернс зауважив, що за таких умов Путін може знову брязкати ядерною зброєю. Глава ЦРУ додав, що було б нерозумно повністю відкинути ризики ескалації. Водночас було б нерозумно "надмірно залякуватися ними".

Закликав США допомагати Україні

Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. При менш ніж п'яти відсотках оборонного бюджету США, це відносно скромна інвестиція зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості,

– наголосив він.

За словами глави ЦРУ, продовження поставок озброєнь поставить нашу державу у сильнішу позицію, якщо виникне можливість серйозних переговорів. Бернс додав, що це "дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії".

Україна зможе захистити свій суверенітет і відновитися, тоді як Росія буде змушена розплачуватися за довготривалі наслідки путінської нерозважливості. Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу,

– зазначив Бернс.

У цьому ж матеріалі він оцінив втрати ворога у війні, розв'язаній Росією. За даними ЦРУ, окупанти не дорахуються вбитими і пораненими 315 тисяч своїх бійців.