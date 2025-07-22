2025 рік має стати переломним, – офіцер ЗСУ чесно сказав, у чому зараз Росія випередила Україну

Україна першою показала світові, як дрони за кількасот доларів можуть нищити ворожу техніку. Але з переходом Росії до масового виробництва "шахедів" наша перевага зникла. Сьогодні ворог запускає вже сотні безпілотників і готується підіймати в повітря до двох тисяч дронів за ніч.

Що саме дозволило Кремлю перехопити ініціативу, 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук. Він підкреслив: Росія роками системно вкладалась у серійне виробництво та навчання операторів, тоді як Україна надто довго буксувала з фінансуванням, відкриттям ринку озброєння і розвитком власного оборонно-промислового комплексу.

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Як Росія перехопила дронову ініціативу?

Коли ЗСУ почали запускати перші дрони-камікадзе, світ побачив справжній технологічний прорив. Виготовлені буквально "на коліні" FPV-дрони за кількасот доларів вражали бронетехніку ворога, вартість якої обчислювалася мільйонами. Кульмінацією стала операція "Павутина", яку Андрій Ткачук називає "квінтесенцією розвитку дронових технологій у світі".

Ми перші придумали, вибачте, ледь не з лайна і палок якісь літаючі штуки, які за 300 – 400 доларів могли знищити танк, БМП чи іншу техніку вартістю мільйони,

— розповів військовий.

Та поки український оборонно-промисловий комплекс лише набирав обертів, у Росії вже працювала масштабна програма серійного виробництва. Тож поки Київ шукав стабільне фінансування, Москва налагодила конвеєр дешевих "шахедів". Водночас там ухвалювали рішення одразу на роки вперед.

"У них є системність. Погана, хороша – але вона існує. В авторитарній країні легше, бо все працює вертикально", – пояснив Ткачук.

В Україні ж, за його словами, досі багато процесів гальмують бюрократичні бар’єри. Інвестиції затримувалися, рішення щодо ринку озброєння приймались із запізненням.

2025 рік має все змінити

Попри втрату ініціативи, ситуація не безнадійна. На думку офіцера, саме 2025 рік має стати точкою перелому. Держава нарешті почала відкривати ринок зброї, запускати нові оборонні контракти й інвестувати в навчання операторів.

"2025 рік, по моїх відчуттях, баченнях і аналітиці, стає часом перехоплення ініціативи назад", – наголосив Ткачук.

Мовиться не лише про техніку, а й про людей. Контрактна програма "18 – 24", яка передбачає підготовку операторів безпілотних систем, – один із кроків, що має змінити ситуацію.

Дуже хочеться нові, світлі голови в Збройні Сили України, які будуть робити різницю на лінії бойового зіткнення,

– додав він.

Саме молодь, упевнений військовий, здатна зробити прорив у технологічній війні.

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