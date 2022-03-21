На 21 березня оголошено 8 "зелених коридорів": напрямки
21 березня 2022 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
На сьогодні, 21 березня, оголосили 8 гуманітарних коридорів. Обов'язкова умова їхнього відкриття – розмінування по всьому маршруту.
Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова.
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Перелік гуманітарних коридорів на 21 березня
- З міста Бердянськ до міста Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси для евакуації, а також гуманітарна допомога для людей Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя до Бердянська. За маршрутом до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.
- З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога для людей Маріуполя будуть відправлені з міста Запоріжжя до міста Мангуш.
- З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя (Мікільське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси та гуманітарна допомога відправлені з міста Запоріжжя до селища Микільське.
- Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя (Мелекіно – Портівське – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Автобуси та допомога відправлені з міста Запоріжжя до селища Микільське.
- Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Автобуси для евакуації будуть відправлені із селища Білогородка.
- Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка (Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитки – Петрушки – Білогородка).
- З міста Буча Київської області до селища Білогородка (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка).
- Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари (Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.
До автобусів усіх гуманітарних коридорів будуть приєднуватись люди на приватних автомобілях.
Погоджено доставку трьох гуманітарних вантажів
- Гуманітарний вантаж із продуктами та медикаментами для міста Лисичанськ Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Бахмут). Також із міста Бахмут будуть направлені автобуси для евакуації людей.
- Гуманітарний вантаж для Сєверодонецька Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Бахмут). Із Бахмуту будуть направлені автобуси для евакуації людей.
- Гуманітарний вантаж для міста Гірське Луганської області (Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Бахмут). Також будуть направлені автобуси для евакуації людей.
Додамо, що всі гуманітарні коридори погодили з окупантами. Однак ворог не завжди виконує всі вимоги та дотримується правил. Через це, попри підтвердження, не всі коридори можуть спрацювати.
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