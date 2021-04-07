21-річну дівчину взяли під варту за підозрою у вчиненні жорстокого вбивства свого рідного брата. Злочин стався в кінці березня в селі Піщаний Брід Добровеличківському районі Кіровоградщини.

Як стверджують у прокуратурі регіону, особу підозрюваної в умисному вбивстві 9-річного хлопчика слідчі встановили досить швидко. Нею виявилася 21-річна сестра загиблого. Вона, згідно з матеріалами кримінального провадження, забила дитину до смерті.

Дивіться також Побили та змусили купатися голою у водоймищі: на Донеччині школярки знущалися з подруги

В суді Добровеличківського району затриманій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відмовився допомогти з прибиранням

Вбивство 9-річного хлопчика, як вказано у постанові суду, сталося 30 березня в будинку, де загиблий мешкав із сім'єю.

Слідчі встановили, що в день трагедії брат та сестра займалися господарством та перебували вдома самі.

Хлопчик відмовився допомогти сестрі прибрати, через це вона нібито взяла до рук дерев'яну палицю та почала його бити.

Експерти знайшли на тілі дитини травми живота, спини, тазу, кінцівок. Через це у дитини стався геморагічний шок.

Постраждалий помер на місці події. Допомогти йому медики нічим не змогли.

Правоохоронці затримали підозрювану майже одразу після вчинення злочину. Її дії кваліфікували як умисне вбивство малолітньої дитини. Якщо суд визнає її провину, дівчині загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.