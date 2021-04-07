21-летнюю девушку взяли под стражу по подозрению в совершении жестокого убийства своего родного брата. Преступление произошло в конце марта в селе Песчаный Брод Добровеличковского района Кировоградщины.

Как утверждают в прокуратуре региона, личность подозреваемой в умышленном убийстве 9-летнего мальчика следователи установили достаточно быстро. Ею оказалась 21-летняя сестра погибшего. Она, согласно материалам уголовного производства, забила ребенка до смерти.

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В суде Добровеличковского района задержанной избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отказался помочь с уборкой

Убийство 9-летнего мальчика, как указано в постановлении суда, произошло 30 марта в доме, где погибший жил с семьей.

Следователи установили, что в день трагедии брат и сестра занимались хозяйством и находились дома одни.

Мальчик отказался помочь сестре прибрать, из-за этого она якобы взяла в руки деревянную палку и начала его бить.

Эксперты нашли на теле ребенка травмы живота, спины, таза, конечностей. Из-за этого у ребенка случился геморрагический шок.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Помочь ему медики ничем не смогли.

Правоохранители задержали подозреваемую почти сразу после совершения преступления. Ее действия квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка. Если суд признает ее вину, девушке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.