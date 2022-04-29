219 дітей загинули через війну в Україні: за останню добу росіяни поранили ще двох

Російські окупанти вбили вже 219 українських дітей. За добу 28 квітня вони поранили ще двох.

Ще 398 дітей російські окупанти поранили. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 29 квітня.

Зверніть увагу Вийшли на вулицю і прилетів снаряд, я закрила доньку собою, – харків'янка Юля про втечу з міста

За офіційними даними, 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти поранили ще двох дітей 28 квітня. У Циркунах на Харківщині постраждала 10-річна дівчинка. Також росіяни поранили дитину в Запоріжжі.

Цифри не є остаточними, адже в населених пунктах, де тривають активні бої, дізнатися кількість загиблих неможливо. Те саме стосується окупованих територій.

У яких областях діти постраждали найбільше

у Донецькій області – 139;

у Київській – 115;

у Харківській – 95;

у Чернігівській – 68;

у Херсонській – 44;

у Миколаївській – 43;

у Луганській – 37;

у Запорізькій – 27;

у Сумській – 17;

у Києві – 16;

у Житомирській – 15.

Дітям перед смертю вколюють знеболювальне

Найскладнішою ситуація є в Маріуполі. Анестезіолог однієї з лікарень розповів історію, як до них привезли двох поранених дітей. У потерпілих були надто важкі травми, тому врятувати їх не могли. Лише вкололи знеболювальне перед смертю.

Зверніть увагу – росіяни обстріляли Київ під час візиту генсека ООН: у ЄС шоковані – відео