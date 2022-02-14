23 нардепи – за межами України: Стефанчук "пропонує" на таку кількість скоротити мандати

У Раді нацбезпеки та оборони підтвердили інформацію ЗМІ про те, що за кордоном наразі перебуває понад 20 народних обранців. На цю тему висловився, зокрема, спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про це Стефанчук розповів після закритої наради РНБО з парламентськими фракціями. Вона відбулася ввечері 14 лютого, повідомляє 24 канал.

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Спікер Ради наголосив, що зараз як ніколи важливо зберігати спокій та єднання. Мовляв, це дасть можливість уникнути будь-який негативних наслідків для України. Він також звернувся до колег-нардепів та чиновників з проханням не розганяти паніку, коментуючи ситуацію для ЗМІ. "Бо свобода слова – не просто свобода, а й велика відповідальність", – зазначив він.

Нардепи ще мають час, щоб повернутися

Коли Стефанчука запитали про нардепів, які зараз перебувають за кордоном, він пояснив, що варто зачекати до завтра, 15 лютого, і подивитися, скільки з них повернуться на засідання. Зазначимо, що парламент збереться о 10:00. На думку депутата, усі ті, хто хоче боронити Україну, будуть у залі.

У мене навіть виникла ідея, ми з колегами жартували… Щ о буде добре подивитися, скільки завтра буде нардепів у парламенті, й до такої кількості його скоротити,

– додав політик.

Після цього секретар РНБО підтвердив, що 14 лютого станом на 18:00 за межами країни перебуває загалом 23 нардепів. "Будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання й виконуватимуть свій громадянський обов'язок і свої обов'язки як нардепи", – зазначив Олексій Данілов.

Хто з народних обранців – за кордоном

Раніше про нардепів, які виїхали з України, розповіли у ЗМІ. Посилаючись на джерела у правоохоронних органах, "Українська правда" написала, що серед них – найбільше членів ОПЗЖ. Наприклад, Ілля Кива, Наталія Королевська, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Рабінович та інші.

До слова, саме їхня фракція була єдиною, яка відмовилась від участі в нараді з РНБО щодо загрози нового вторгнення Росії.

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