230 тисяч переселенців та 50 тисяч тонн гуманітарки: Львівщина про свій внесок у перемогу

Прихисток для 231 тисячі вимушених переселенців, 480 фур з Європи та 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги – такий результат роботи Львівщини за місяць війни.

Про ці дані повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Ми надали прихисток 231 тисячі вимушених переселенців. Це офіційні дані, реальна цифра значно більша, оскільки багато людей самостійно поселилися у приватному секторі. Знайшли прихисток більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали до нас зі зони бойових дій", – повідомив голова області.

За його даними, перетнули кордон на всіх переходах області понад 1 мільйон 200 тисяч людей.

Приготували 1,3 мільйона порцій їжі та 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги

Згуртувалися ресторатори, торговельні мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів,

– каже Козицький.

Також 480 фурами та машинами з Європи привезли на Львівщину близько 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Зі складів на території Львівщини у Київ, Суми, Запоріжжя, Охтирку, Бучу, Ірпінь та інші міста й села уже відправили:

продукти харчування – 9300 палет;

непродовольчі товари – 4325 палет;

товари та спорядження для сну (каримати, матраци, постіль, ковдри) – 425 палет;

медичні товари – 18000 ящиків;

одяг – 2000 мішків.

Гуманітарну допомогу від кордону до складів в області возять 425 вантажівок.

Мобілізовано майже 30 тисяч людей. Більше ніж 20 тисяч жителів Львівщини зголосились у добровольчі формування. В області перелаштували блокпости та перевели у режим спостережних постів. Зараз тут 30 офіційних блокпостів.

З інших регіонів України на Львівщину переїхали 26 підприємств. ОВА отримала уже 205 заявок на релокацію.

Продовжуємо боротьбу. Поля для компромісів немає. Наш народ не зламати, не розбомбити і не знищити. Перемога буде за нами!,

– впевнений голова ОВА Львівщини.

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