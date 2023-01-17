На фронт через всю Європу: як 24 бригада отримала автівку з Британії

Україна об'єднала довкола себе всі цивілізовані країни світу, зокрема й Велику Британію. Саме там активно працюють українські волонтери з British-Ukrainian Aid, які передають важливу допомогу додому. Фонд 24 Каналу допоміг волонтерам реалізувати передачу авто для 24 бригади.

У Лондоні працює організація British-Ukrainian Aid, яка підтримує людей, які постраждали від війни та гуманітарної кризи в Україні. Також фундація, створена українцями, надає підтримку дітям-сиротам, ВПО, людям похилого віку та пораненим.

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British-Ukrainian Aid повністю фінансується за рахунок добровільних внесків. Фонд збирає допомогу Україні, зокрема генератори, продукти, медикаменти, одяг для військових та цивільних.

У фонді British-Ukrainian Aid відгукнулися на запит 24 Каналу щодо допомоги 24 бригаді. Організація власним коштом придбала автомобіль Ford Ranger для наших захисників, щоб ті могли рятувати своїх побратимів з пекла війни.

Історія створення British-Ukrainian Aid

Керівник фонду British-Ukrainian Aid Богдан Болотний розповів, що організація починала свою роботу ще з часів Євромайдану у 2014 році.

Тоді Лондон був, мабуть, чи не єдиним містом за межами України, де місцеві активісти організували цілодобовий пікет навпроти резиденції прем'єр-міністра,

– згадав пан Богдан у коментарі 24 Каналу.

За його словами, активісти давали поштовх, щоб британські політики робили кроки, аби Революція Гідності перемогла.

"Саме тоді постало питання, що потрібно створити формальну структуру, юридично зареєстровану благодійну організацію, щоб ми могли займатися більш широким спектром діяльності", – сказав волонтер.



Богдан Болотний / Фото з фейсбуку волонтера

З часом частина з активістів продовжила волонтерити у British-Ukrainian Aid, в тому числі й Богдан Болотний. Після перевірок та реєстрації організація отримала ліцензію.

Ми вели різного роду проєкти. Зокрема, під час АТО возили допомогу в Маріуполь, Дружківку, в дитячі будинки. Концентрувалися на медичній складовій, допомагали лікарням та госпіталям медобладнанням, тренінгами тощо,

– розповів Богдан.

Зараз British-Ukrainian Aid виконують медичну і гуманітарну місію. Організація допомагає парамедикам для евакуації поранених.

"Ми надали вже тисячі аптечок зразка НАТО для українських військових. Зараз постачаємо й евакуаційні авто. На початку повномасштабного вторгнення я особисто возив автівки у Миколаїв та Дніпро", – зазначив волонтер.

Як організація передає допомогу Україну

Богдан зазначає, що Україна та Британія синхронно працюють у питанні автомобілів. Причина в тому, що автомобілі в Британії з правим кермом, тому ринок їх доволі обмежений.

16 січня організація придбала в Уельсі ще три автівки й готується відправити їх в Україну. Тільки за свята в British-Ukrainian Aid відзвітували про купівлю 30 авто.

Богдан Болотний повідомив, що за останні три місяці фундація купила 60 авто. Всього завдяки волонтерам в Україну вже відправилося близько півтори сотні автівок.

Звідки волонтери беруть кошти

Богдан Болотний розповів, що British-Ukrainian Aid має донорів звідусіль. Зокрема, організація відома в Британії.

Ми були топовою благодійною організацією для допомоги України на такій платформі, як JustGiving,

– сказав волонтер.

За його словами, в організації всі волонтерять безкоштовно, використовуючи свій вільний час. Він припускає, що, можливо, через це люди надають перевагу British-Ukrainian Aid, аніж, наприклад, The British Red Cross.



QR-код організації British-Ukrainian Aid / Фото 24 Каналу

Богдан підтвердив небайдужість британців. Зокрема, в організації є британські волонтери, які зацікавилися допомогти Україні й навіть перевозили автівки через кордон.

Всього в British-Ukrainian Aid активно працюють близько 7–10 людей – всі українці, які опинилися у Британії з різних причин. Крім того, British-Ukrainian Aid співпрацює з організацією London Euromaidan.

London Euromaidan – це неформальний рух волонтерів, який започаткував протести й пікети. Саме туди британці масово приносять допомогу Україні. Втім, пан Богдан визнає, що місцеві українці, ймовірно, допомагають трішки більше.

Український волонтер подолав 2 тисячі кілометрів, щоб допомогти захисникам

Пікап із самого Лондона до Києва пригнав 66-річний український волонтер Ігор Стернійчук, який приєднався до British-Ukrainian Aid. Чоловік подолав близько 2 тисяч кілометрів, щоб допомогти українським захисникам.

Пан Ігор опинився у Лондоні у квітні 2022 року, коли в Україні вже тривала повномасштабна російська агресія. У коментарі 24 Каналу він розповів, що в Лондоні вже 15 років проживає його донька.



Ігор з Ford Ranger, який він пригнав в Україну / Фото 24 Каналу

Опинившись у Британії, пан Ігор не забув про Україну, а почав робити свій внесок у перемогу та захист України.

Коли приїхав у Лондон, то почав цікавитися волонтерськими організаціями. Саме в Українському домі, де працюють волонтери, познайомився з організацією British-Ukrainian Aid,

– сказав пан Ігор.

Саме у квітні Ігор вийшов на контакт з волонтерами, які займаються автомобілями для наших захисників.

Як автомобілі з Британії опиняються в Україні

Зараз автомобілями для України в British-Ukrainian Aid займається Богдан Болотний, який купував їх на аукціоні або безпосередньо у власника.

Бувало купували відразу десяток автомобілів. Спершу користувалися аукціоном в Уельсі, звідки переганяли автомобілі в Лондон,

– сказав він.

У столиці Британії в автівки ще й завантажували гуманітарну допомогу. Зокрема, продукти, військовий одяг, одяг для цивільних. Пан Ігор каже, що цю допомогу англійці приносять на склад безкоштовно. Після цього автомобілі з допомогою відправляють в Україну.

"Деякі автомобілі їдуть в Україні своїм ходом, а також часто їх вантажать на автовози. В основному автомобілі їдуть на Львів, де їх забирають і розвозять по фронтах", – сказав волонтер з України та додав, що на аукціоні купують не тільки пікапи, але й "швидкі" та фургони.

Як вирішили пригнати авто для 24 бригади

Пан Ігор розповів, що його друг, Михайло Тивкун, запропонував допомогти Фонду 24, а відтак і 24 бригаді. Після цього він почав займатися пошуком авто та звернувся до Богдана Болотного з British-Ukrainian Aid, щоб отримати авто.

Я запитав Богдана, чи може він виділити мені авто з тих, що купує. Він відповів, що не може, тому що автівки завчасно розподілені. Та Богдан запропонував знайти автомобіль і пообіцяв оплатити його. Я погодився, тим паче, що з аукціону ти, як то кажуть, береш кота в мішку. Деякі машини погано їхали, на деяких треба міняти мости. Дехто пише про несправності авто, а дехто ні,

– сказав Ігор.

Він згадав, що поїздив по приватних продавцях і підібрав хорошу машину – Ford Ranger з пробігом всього лиш 100 тисяч миль. Ігор пояснює, що це рідкісна знахідка, адже цей пробіг дуже малий для таких машин.



Ford Ranger, який невдовзі отримає 24 бригада / Фото 24 Каналу

Оголошення про Ford Ranger Ігор знайшов у фейсбуці й відразу з донькою поїхав за машиною.

"Під час купівлі сказали, що купуємо авто в Україну. Сказав продавцю, що важливо, щоб машина була справна, адже вона потрібна військовим. Англієць сказав, що радий допомогти", – зазначив волонтер.

Уже невдовзі Ford Ranger отримають українські військові.

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