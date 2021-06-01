24 канал у лідерах найпопулярніших медіа України

24 канал став одним із найчастіше відвідуваних сайтів в Україні. До того ж, наш портал став другим за відвідуваністю серед усіх інформаційних сайтів.

Бренд 24 каналу продовжує займати лідерські позиції та бути одним із найпопулярніших сайтів в Україні. Про це зокрема свідчать дані сервісу Gemius.

Уже не вперше Сайт 24 каналу став найпопулярнішим інформаційним порталом в Україні

24 канал на верхівці рейтингу

Найпопулярнішим сайтом в Україні протягом багатьох місяців залишається пошуковик гугл, а за ним йдуть ютуб і фейсбук. Сайт 24 каналу увійшов до 20 найпопулярніших сайтів, посівши 14 місце. У квітні наш портал відвідали понад 6,5 мільйонів юзерів.



Загальний рейтинг сайтів у квітні / Скриншот з Gemius

Рейтинг інформаційних сайтів

У тематичному рейтингу ЗМІ 24 канал посів друге місце, поступившись лише порталу ТСН. Позаду нашого сайту залишилися новинні сайти "РБК-Україна", "Обозреватель", "Українська правда" та інші.



Рейтинг медіа у квітні / Скриншот з Gemius

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