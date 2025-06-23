Продовжуємо зростати: TikTok 24 Каналу об'єднав понад пів мільйона підписників

TikTok-акаунт 24 Каналу перетнув позначку у 500 тисяч підписників. Це результат системної командної роботи та постійного пошуку формату, який відгукується саме вам – нашим глядачам.

За даними Digital News Report від Reuters Institute, у 2025 році TikTok став найдинамічніше зростаючим майданчиком для споживання новин у світі, пише 24 Канал. Ми раді, що нам вдається залишатися в тренді та бути поруч зі своєю аудиторією.

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24 Канал вчергове підтверджує лідерство у TikTok

Не побоюсь назвати його найкращим ТікТок каналом серед усіх українських ЗМІ та з дуже крутими переглядами. У травні, до речі, були рекордні 29 мільйонів переглядів,

– поділився досягненнями керівник відділу соцмедіа Яромир Вдович.

Він додав, що за час існування каналу ТікТок-команда кілька разів змінювали подачу, стратегію, формат, експериментували з ведучими й темами, вчилися підлаштовуватись під тренди та глядачів. Результат – один із найпотужніших новинних акаунтів у TikTok.

Яромир Вдович також подякував команді, яка стоїть за цим результатом:

"Дякую кожному, хто доклав зусиль і продовжує працювати над каналом. Зокрема, Оксані Стусяк, Олі Бейлі, а сьогодні дуже успішно це робить Валерія Барановська. Усім монтажерам – за найкращий, найдинамічніший і найпривабливіший монтаж на ринку. Окрема велика подяка ведучим, які знімалися і знімаються, цікавляться цією важливою платформою, допомагають боротися з фейками та дезінформацією, якої там чимало. І низький уклін тим, хто сьогодні захищає нас у лавах Сил оборони. Особлива дяка і шана нашій Марії Берук, з якою ми свого часу взялися за цей непростий квест. Тепер маємо такий багаж досвіду, що на ринку таких фахівців – одиниці, якщо взагалі є".

Маємо амбіції й надалі розвивати TikTok 24 Каналу та показувати, що серйозні та важливі теми можуть бути максимально доступними.

До слова. Команда соцмедіа стрімко розвиває кілька сайд-проєктів, серед них – новинно-пізнавальний канал Ukrainian Vibe. Рекомендуємо підписатися!