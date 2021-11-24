24 канал увійшов у топ-10 найпопулярніших на Youtube

24 канал увійшов у 10-ку найпопулярніших на Youtube за останні три місяці 2021 року. Зокрема кількість переглядів каналу становила понад 42 мільйони.

Такі дані ініціативи "Як не стати овочем" разом з цифровим медіаагентством "beTrue Media". Результати дослідження оприлюднили 24 листопада.

До теми 24 канал у ютубі завоював прихильність мільйона підписників

24 канал увійшов в 10 найпопулярніших на Youtube

Протягом 3 місяців 2021 року, станом на 18 листопада 2021 року, 24 канал має 42 мільйони 550 тисяч 187 переглядів. Завдяки цьому став 7 у списку 10 найпопулярніших Youtube-каналів.

Згідно з досідженням, ефективність одного відео – 6 574 перегляди. Окрім того, також порівняли кількість підписників та кількість переглядів у 2020 та 2021 році відповідно. Згідно з дослідженням:

станом на 2020 рік, кількість підписників у 2020 році (мовиться про 2 листопада 2020 року – 24 канал) становила 751 тисячу;

станом на 2021 рік (мовиться про 18 листопада 2021 року – 24 канал) – 1 мільйон 90 тисяч.

Порівнюючи загальну кількість переглядів, встановили, що:

у 2020 році було 406 мільйонів 431 тисяча 083 перегляди;

у 2021 році – 631 мільйон 245 тисяч 540 переглядів.



Таблиця результатів дослідження кількості переглядів / Фото "Українська правда"

Список 10 найпопулярніших Youtube-каналів за останні 3 місяці (мовиться про термін з 20 серпня по 17 листопада 2021 року):

НАШ;

Анатолий Шарий;

ТСН;

LIVE;

Корупція.Інфо;

Україна 24;

24 канал;

Телеканал Прямий;

Редиска;

Факти ICTV.

Що відомо про дослідження та ініціативу "Як не стати овочем"

"Як не стати овочем" – це волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни, яка сформувала базу найбільш популярних українських YouTube-каналів суспільно-політичної тематики.

Згодом за допомогою програмного забезпечення "beTrue Media" та на основі відкритих даних, сформували розширену статистику по кожному з каналів.

Вони дослідили 421 найбільших суспільно-політичних YouTube-каналів, які працюють на українську аудиторію.

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