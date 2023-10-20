Дякуємо, що разом з нами: на YouTube 24 Каналу – 6 мільйонів підписників

У команди 24 Каналу – радісна новина. Увечері 20 жовтня наш ютуб-канал перетнув позначку у 6 мільйонів підписників. За цей час він отримав понад 8 мільярдів переглядів.

Дякуємо, що обираєте нас та залишаєтеся з нами. Завдяки вам наш ютуб-канал став першим серед новинних в Україні та увійшов до топ-10 новинних каналів світу.

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Якщо ви досі не підписалися на ютуб 24 Каналу, саме час це зробити тут. Редакція 24 Каналу працює 24 на 7, щоб ви першими дізнавалися найактуальніші новини.



Ютуб 24 Каналу – перший за рейтингом в Україні / Скриншот 24 Каналу



На ютубі 24 Каналу вже 6 мільйонів підписників / Скриншот 24 Каналу

Разом ми пережили так багато

Наша історія на ютубі розпочалася у 2014 році. За цей час ми пережили багато непростих моментів. Початок війни Росії з Україною, пандемія COVID-19, повномасштабна війна. Віримо, що вже невдовзі опублікуємо новинку про нашу перемогу.

Вітаємо колег й дякуємо за фантастичну роботу. Окрема подяка нашим чарівним ведучим. Кожен з них привносить в ефір цілий всесвіт, який захоплює з перших хвилин програми.

Дякуємо воїнам ЗСУ за те, що можемо продовжувати свою справу й займатися щоденним інформуванням про найважливіше.