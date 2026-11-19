Вперше в історії українських медіа 24 Канал запустив синхронний переклад прямої трансляції на YouTube-каналах одразу кількома мовами. Такий технологічний прорив компанія здійснила, звичайно, використовуючи найсучасніші технології синхронного перекладу на основі штучного інтелекту.

Технологія дозволяє транслювати міжнародні події одночасно різними мовами, одразу на кількох каналах і без залучення синхронних перекладачів.

Як 24 Канал запустив багатомовні ефіри на YouTube

Отже, 19 листопада під час трансляцій виступів Сі Цзіньпіна, Путіна та Дональда Трампа глядачі у різних країнах, де 24 Канал має свої YouTube-канали, змогли стежити за подією у прямому ефірі із синхронним перекладом українською, польською, німецькою та російською мовами (оригінал трансляції відбувався із англійською звуковою доріжкою).

Водночас система технічно може забезпечувати трансляцію іще двома мовами – іспанською та естонською, всього шість мов у межах однієї створеної інфраструктури.

Для медіа в Україні і за її межами це справжній технологічний прорив. 24 Канал змінив сам принцип організації міжнародних трансляцій: раніше це були великі команди перекладачів-синхроністів, сьогодні – автоматизована система, яку можна масштабувати без пропорційного збільшення команд,

– коментують у медіахолдингу, до якого належить 24 Канал.

24 Канал запустив синхронний ШІ-переклад: дивіться відео

"Ми хочемо, щоб наші глядачі в Польщі, Німеччині, Іспанії, Естонії чи в будь-якій країні, для яких ми створюємо свої YouTube-канали, могли дивитися трансляцію важливої події в той самий момент, коли вона відбувається, і чути її своєю мовою. Для нас принципово важливо, щоб такі рішення реалізовувалися саме в Україні. Українські медіа можуть задавати нові стандарти роботи з інформацією", – додають у компанії.

Впровадження технології дає змогу оперативно запускати нові мовні версії, розширювати глобальну аудиторію та забезпечувати міжнародне мовлення в режимі реального часу. У холдингу підкреслюють: це не лише оптимізація ресурсів, а й, насамперед, нові можливості для журналістики без мовних бар’єрів.

Ми пишаємося тим, що українське медіа не просто використовує сучасні технології, а впроваджує їх у реальні процеси та формує майбутнє міжнародного мовлення,

– резюмують у 24 Каналі.

Як працює синхронний ШІ-переклад 24 Каналу

Щоб запустити ефір із перекладом, оператор обирає трансляцію, мови перекладу та YouTube-канали, на яких вона вийде. Далі система обробляє звук фраза за фразою. ШІ розпізнає мовлення, перетворює його на текст, перекладає й озвучує. Усі мовні версії готуються паралельно з одного ефіру.

Глядач же просто відкриває ефір на потрібному YouTube-каналі 24 Каналу й одразу чує переклад своєю мовою.

Ші-переклад 24 Каналу на польську мову: дивіться відео

Під час перекладу система враховує, що це за подія, хто виступає та як правильно передати імена й посади. Якщо в оригінальному ефірі вже працює перекладач, система розпізнає повтор і пропускає його.

Спікерів система розрізняє сама, тож у кожного свій голос: у чоловіків – чоловічий, у жінок – жіночий. Наприкінці озвучку накладаємо на приглушений оригінал і разом із картинкою у Full HD віддаємо на YouTube-канали. Для кожної мови все це йде паралельно, з однієї трансляції,

– розповідає CEO Luxnet Андрій Возний.

Щоб переклад збігався з відео, трансляція виходить із невеликою затримкою. Цей час залежить від темпу мовлення.

Глядач бачить ефір із затримкою 20 – 30 секунд. Ми зробили так навмисно. За ці секунди система встигає все перекласти й озвучити, тож голос звучить саме тоді, коли людина говорить у кадрі,

– зауважує він.

Для пресконференцій зазвичай вистачає 20 секунд, а для новинних ефірів, де говорять майже без пауз, закладають 30. Якщо система не встигає озвучити окрему фразу, глядач чує оригінал. Оператор також може в будь-який момент повернути оригінальний звук, а в разі обриву зв’язку з YouTube система перепідключається автоматично.

Які завдання виконують ШІ-моделі під час ефіру

Для розпізнавання мовлення, перекладу й озвучення 24 Канал використовує різні ШІ-моделі.

Ми не прив'язані до одного постачальника. Використовуємо кілька провідних світових моделей: одну – для розпізнавання мови, іншу – для перекладу, ще одну – для голосу. Якщо з'явиться краща, можемо замінити. А те, що зводить їх докупи і тримає синхрон із картинкою, ми написали самі,

– розповідає CEO Luxnet.

Також команда додала власні правила для точного перекладу чисел, імен і скорочень. Нові імена й терміни редактори можуть вносити до словника навіть під час ефіру.