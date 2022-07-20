Коли в Україну повернуться грози й зливи: прогноз від синоптиків
20 липня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Впродовж останніх днів погода в Україні здебільшого тепла та суха. Втім, є регіони, які накриває дощами.
Опади з грозами в певних областях України прогнозують і в найближчі вихідні. Найбільш "мокро" буде на Заході.
Читайте також У Франції +40, у Португалії +47: Європа далі потерпає від аномальної спеки та лісових пожеж
Погода в Україні на 24 липня
- Ужгород – +29...+31, як вдень, так і вночі прогнозують опади
- Львів – +23...+25, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
- Івано-Франківськ – +24...+26, як вдень, так і вночі прогнозують опади
- Тернопіль – +25...+27, як вдень, так і вночі прогнозують опади
- Чернівці – +26...+28, вночі не прогнозують дощу, втім, вдень слід захопити із собою парасольки
- Хмельницький – +26...+28, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
- Луцьк – +22...+24, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
- Рівне – +23...+25, як вдень, так і вночі прогнозують сильні опади
- Житомир – +26...+28, вночі без опадів, а вдень очікуються незначні опади
- Вінниця – +31...+33, вночі не прогнозують опадів, а вдень дощ трохи накрапатиме
- Одеса – +27...+29, вночі без опадів, а вдень очікуються опади
- Миколаїв – +31...+33, вночі без опадів, а вдень очікуються опади
- Херсон – +29...+31, без опадів
- Сімферополь – +28...+30, без опадів
- Кропивницький – +30...+32, вночі без опадів, а вдень – дощ
- Черкаси – +30...+32, вночі без опадів, а вдень очікуються
- Чернігів – +27...+29, вночі без опадів, а вдень очікуються опади
- Суми – +27..+29, без опадів
- Полтава – +28...+30, без опадів
- Дніпро – +29...+31, без опадів
- Запоріжжя – +29...+31, без опадів
- Донецьк – +28...+30, без опадів
- Луганськ – +28...+30, без опадів
- Харків – +28...+30, без опадів
- Київ – +27...+29, вночі без опадів, а вдень – дощ
Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди на завтра, 21 липня
- Ужгород – +32...+34
- Львів – +27...+29
- Івано-Франківськ – +27...+29
- Тернопіль – +26...+28
- Чернівці – +27...+29
- Хмельницький – +25...+27
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +25...+27
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +25...+27
- Кропивницький – +25...+27
- Черкаси – +25...+27
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +19..+21
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +24...+26
- Запоріжжя – +26...+28
- Донецьк – +22...+24
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +20...+22
- Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру