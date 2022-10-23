Масований обстріл України, вороги вийшли з Чкалового і Чарівного: хронологія 241 дня війни

Триває 241 день повномасштабної війни з Росією. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів на Сході та наступають на Півдні.

Про найважливіші події на фронті за сьогодні, 22 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Обстріли Харкова й Запоріжжя, загроза на Каховській ГЕС: хронологія 240 дня війни

23:42 Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро наступного року – щомісяця наша держава отримуватиме 1,5 мільярда євро.

23:37 Ексвласника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді – він міг надавати росіянам деталі до літаків та гелікоптерів та співпрацювати зі спецслужбами Росії.

23:07 Повітряні сили відвідтували про знищення двох російських гелікоптерів Ка-52 протягом доби.

23:01 Іспанія перекидає 14 винищувачів на східний фланг НАТО. З них 6 відправляють у Болгарію, а 8 у Румунію. Також до країн відправлять по 130 військових.

22:30 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може передати Росії ще більше бойових безпілотників.

22:22 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про нову причину, чому не може передати Україні сучасні танки – мовляв, Німеччина не може нібито ухвалювати такі рішення самостійно.

22:08 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 21 жовтня було 143 приходи по громадах Сумщини. З них:

7 мінометних обстрілів;

2 – артилерійських;

1 – з реактивних систем залпового вогню "Град".

На жаль, в селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінію електропередач, а 68-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями.

22:04 Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави повідомив, що частково електропостачання вдалося відновити в Одеській, Рівненській та Хмельницькій областях. Відновлювальні роботи тривають. Глава держави наголосив, що пропагандисти переконують росіян у тому, що удари по енергооб'єктах якимось чином можуть зупинити ЗСУ, однак це не так – наші воїни просуваються щодня.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

21:30 Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має знати, якою буде відповідь за удар по Офісу Президента.

"Якщо звучить меседж, що буде удар по центру ухвалення рішень, то відповідь світу має бути такою: "Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", – зауважив президент України.

20:43 Володимир Зеленський заявив, що Іран постачає росіянам дрони, хоч і заперечує це. Тому не можна говорити про якусь довіру.

Це їхня домовленість, Домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє,

– пояснив Зеленський.

20:35 Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що ЗСУ намагаються уникнути вуличних боїв у Херсоні. Проте він порадив людям не ризикувати та виїхати з обласного центру.

20:24 Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок масованої атаки по Україні понад 2 мільйони громадян вранці залишились без світла. Вже ввечері це число зменшилось вдвічі.

Прильоти були у Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях.

19:45 Голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що від початку доби окупанти атакували Одещину двома дронами-камікадзе. Та наша ППО їх збила.

Однак, внаслідок ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури поранили трьох цивільних. Також є суттєві руйнування.

19:24 Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що ніяких провокативних дій чи появи диверсійно-розвідувальних груп на державному кордоні в Рівненській області наші військові не фіксують.

Всі 218 кілометрів кордону з Білоруссю під надійною охороною. Проникнень не фіксуємо. Також в найближчій зоні за кордоном з Білоруссю не спостерігаємо створення ударних угруповань,

– зазначив Коваль.

19:01 Російські військові повністю покинули два села – Чкалове і Чарівне на Херсонщині. За даними Генштабу ЗСУ, з Берислава росіяни евакуювали офіцерів та медперсонал.

18:57 Німеччина передала Україні нову партію зброї, обладнання та екіпірування для військових. Зокрема, мовиться про:

5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2;

167 тисяч патронів до вогнепальної зброї;

7 важких та середніх понтонних систем;

183 генератори;

100 наметів та зимову форму, зокрема – 116 тисяч курток, 80 тисяч штанів та 240 тисяч шапок.

18:49 На війні проти Росії загинув дитячий футбольний тренер футбольного клубу Минай – Руслан Чума. Йому було 45 років. У чоловіка залишилось два сини.

18:42 Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що на Хмельниччині без світла майже 700 тисяч абонентів.

У Хмельницькому від ранку немає світла, води, не працює електротранспорт та каналізаційне господарство.

18:30 Мер Ковеля повідомив, що внаслідок "прильотів" житлові райони міста можуть бути декілька днів без струму. Адже ушкодження дуже серйозні, з повноцінним функціонуванням підстанції – не сумісні. Відомо, що удари росіян були прицільними.

18:29 У Міністерстві оборони України пояснили, чи справді буде додаткова мобілізація. Там зазначили, що заходи загальної мобілізації в Україні проводяться в плановому режимі.

18:10 Оперативне командування "Південь" повідомило, що з Бериславського району та Херсону росіяни вивозять державні установи та майно. Окрім того, за останніми даними:

ворог продовжує лякати підривом Каховської ГЕС;

наш зенітно-ракетний підрозділ збив гелікоптер росіян Ка-52 "Алігатор";

авіація ЗСУ завдала 3 удари по ворожих пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1" та "Бук-М2" в Херсонському районі.

17:48 У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що у лікарні закуплять генератори. Про це повідомили на фоні масованих атак росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури.

17:45 Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район:

з реактивної системи залпового вогню вдарили по Червоногригорівській громаді;

три поранені людини госпіталізували;

внаслідок атаки понівечили житлові будинки.

17:42 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, звідки росіяни атакують Україну. Зокрема:

традиційно та комбіновано б'ють уночі шахідами з Півдня країни;

ними також атакують з Білорусі та з території Курської області.

За даними речника, вночі з 21 на 22 жовтня 10 ворожих шахідів Збройні Сили України знищили.

17:18 Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко повідомила, що ворог обстріляв 15 населених пунктів на Харківщині – Харківський, Чугуївський. Богодухівський і Куп'янський райони, зокрема Вовчанськ та Дворічну.

У області спалахнули 4 пожежі, три людини поранені. Комунальники вже працювали, щоб вінодвити електрику.

17:08 Олексій Арестович заявив, що Росія продовжує накопичувати війська на білорусько-українському кордоні. За словами радника глави Офісу Президента, загроза нового наступу з боку Білорусі суттєво зросла.

Арестович заявив, що він бачить всебічну підготовку до ескалації. Адже війська накопичуються за всіма компонентами – від сухопутних до авіаційних.

17:03 Іран, який надає Росії дрони-камікадзе, цинічно пригрозив Британії, Німеччині та Франції. Це трапилось через розслідування щодо дронів, яке підтримали ці країни.

16:41 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що мета масованої атаки росіян по Україні – це вразити електросистему, від якої залежить дуже багато аспектів життєдіяльності в нашій державі. За його словами, з армією у них нічого не вийшло, тому й пішли в дію терористичні методи.

16:23 Об'єднані Арабські Емірати оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів. Влада країни зазначила, що гроші потрібні, щоб полегшити страждання мирних людей та задовольнити їхні основні потреби.

15:55 Зеленський наголосив, що ворог продовжує ракетний терор України. З ночі росіяни випустили 36 ракет, більшість яких збито. Президент подякував всім службам ППО за роботу.

15:48 Через масовану ракетну атаку росіян понад мільйон українців – без світла:

в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів,

в Миколаївській – 188 400,

у Волинській – 102 000,

в Черкаській – 242 000,

в Рівненській – 174 790,

в Кіровоградській – 61 913,

в Одеській – 10 500.

15:40 Повітряне командування "Захід" збило 7 ворожих ракет. Частину з них приземлили на Львівщині. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

15:12 Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка склала присягу глави уряду Італії. Президент розраховує на подальшу підтримку Італії задля встановлення миру в Україні та світі.

14:50 Мер Луцька розповів, що пошкодження об'єкта енергетики – критичні. Він фактично знищений. Наразі його відновлення неможливе.

За попередньою інформацією, влучили трьома ракетами Х-101.

14:35 Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що Шойгу міг говорити з головою Пентагону про домовленості після того, як Росія програє війну.

Путін не комунікує з політиками Заходу, тому Шойгу могли використати як "перемовника".

13:58 Сьогодні в обід у Бєлгороді пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про відсутність світла та води, загорілись деякі приватні будинки, а також ТЦ. Не виключено, що це російська ППО намагалася збити свої ж ракети з Курської області. Наголосимо, що Україна не атакує Росію. Передусім це економічно невигідно – кожен снаряд потрібен нашим захисникам, щоб оборонятися та повертати українські території.

13:52 Гауляйтери Херсона закликали жителів міста покинути населений пункт терміново. До кінця дня людей просять перебратися на Лівий берег Дніпра.

13:02 У Бериславському районі Херсонської області захисники збили ворожий ударний вертоліт Ка-52.

12:53 Укренерго попередили, що внаслідок руйнувань та збільшення кількості споживачів подачу електроенергії будуть обмежувати у Києві та Київській області, а також у: Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

12:51 В Україні знову оголосили повітряну тривогу. Окупанти повторно влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури на Волині.

12:45 Виявилось, що окупанти уразили 2 об'єкти енергетики на Миколаївщині. Їх вже лагодять.

11:38 Під час ранкової масштабної повітряної тривоги, яка тривала понад 4 години, українські захисники збили над Україною 18 крилатих ракет. Проте решта 15 ракет влучили у свої цілі.

11:31 Масштаб пошкоджень внаслідок сьогоднішніх обстрілів може перевищувати наслідки атак 10 – 12 жовтня. Українців закликали економити електроенергію та не використовувати енергоємні прилади.

11:35 Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з РСЗВ БМ-21 "Град". Спостерігачі зафіксували 40 прильотів.

10:38 У районі села Гудове Шосткинського району зафіксували близько 10 влучань. Російські сили стріляли, ймовірно, з міномета.

09:30 Виявилось, що росіяни поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури у Рівному, Луцьку, Ковелі Волинської області, на Одещині та Кіровоградщині. На жаль, є поранені.

09:21 У Генштабі повідомили, що ЗСУ ліквідували вже 67 070 російських загарбників.

09:01 Росіяни атакували Захід України. Пролунали вибухи у Луцьку, Ковелі, Рівному, Кіровоградщині та на Хмельниччині. У Чернівецькій області український військовий літак збив крилату ракету. Також повідомили про роботу ППО на Київщині, Львівщині, Одещині, Чернігівщині та Сумщині.

08:57 Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунав вибух. Деталі повідомлять згодом.

08:55 Вночі росіяни масовано обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії, багато будинків залишились без світла. Натомість по селу Зарічне у Запорізькій області завдали 2 ракетних ударів. В обох регіонах є руйнування, проте, на щастя, минулося без жертв.

08:37 Вночі росіяни масовано обстрілювали Південь України. Над Миколаївщиною збили 10 БпЛА, ще 1 – над Кіровоградщиною.

08:29 Міжнародна група Єрмака-Макфола підготувала список зі 166 росіян, яких потрібно покарати санкціями. Цей список буде доповнюватись.

07:55 За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських сил біля 10 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Також Генштаб повідомив, що окупанти готують місто Херсон до вуличних боїв.

07:34 В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Сирени пролунали у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованого Криму. На Півдні та Одещині повідомили про роботу ППО.

07:08 За минулу добу на Півдні авіація відпрацювала 10 ударів по скупченню техніки ворога, а також опорних пунктах у Бериславському та Баштанському районах. Крім того, поцілили по позиціях систем ППО окупантів у Каховському районі. Натомість ракетно-артилерійські підрозділи виконали 220 вогневих завдань, завдавши окупантам значних втрат, а зенітний ракетний підрозділ уразив один зі штурмовиків ворога, яким він намагався атакувати наші позиції й збили безпілотник типу "Орлан-10".

06:30 Вночі росіяни атакували Черкаську область дронами-камікадзе. Є влучання, проте наслідки атаки повідомлять згодом. На місці працюють відповідні служби.

02:66 Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Іран планує постачати Росії, дуже важко збиваються. Найефективніше їх знищувати ще на складах. Проте він додав, що ЗСУ шукають розв'язання проблеми на випадок, якщо у світі не знайдуться механізми, які завадять співпраці Ірану та Росії.

01:01 27 держав-членів ЄС доручили Єврокомісії підготувати варіанти, які допоможуть використати заморожені активи Росії на відновлення України. Сума заморожених активів країни-агресорки в Євросоюзі становить понад 300 мільярдів євро.

00:24 Вже другий день поспіль біля кордонів Польщі в небо підіймаються військові літаки НАТО, щоб перехопити російські літаки. Військова авіація окупантів почала підлітати дуже близько до польських кордонів.

00:21 У тимчасово окупованій частині Херсонщині, в районі Антонівського мосту, лунали вибухи. Місцеві повідомили, що в районі мосту почалась пожежа, проте її немає кому гасити, тому що окупанти вивезли всі пожежні машини під Крим.