24 серпня громадський транспорт Києва працюватиме довше: деталі

У Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни, які торкнуться роботи громадського транспорту столиці в День Незалежності України.

Про це інформує прес-служба КМДА.

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24 серпня роботу київського метрополітену та міського пасажирського транспорту загального користування продовжать на дві години через святкування Дня Незалежності України,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 серпня із 8:00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".