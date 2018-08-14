24 серпня громадський транспорт Києва працюватиме довше: деталі
У Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни, які торкнуться роботи громадського транспорту столиці в День Незалежності України.
Про це інформує прес-служба КМДА.
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24 серпня роботу київського метрополітену та міського пасажирського транспорту загального користування продовжать на дві години через святкування Дня Незалежності України,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 24 серпня із 8:00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".
Джерело: 24 канал
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