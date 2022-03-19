25 з 30 років своєї сучасної історії, Росія не приносила нічого, крім смерті: відеофакт

Після Другої світової війни майже всі країни намагалися зробити все, щоб не допустити нових воєн. Винятком стала Росія.

З моменту розвалу Радянського Союзу минуло понад 30 років. І за цей час Росія 25 років тільки те й робила, що розв'язувала війни та брала в них участь.

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"Побєдобєсіє" – так можна охарактеризувати стан справ у Росії. Коли всі країни після Другої світової війни заявляють що "ніколи знову", росіяни ж переконують, що "можем повторить". І повторюють.

Ще в 1992 році вони розпочали війну у Молдові, внаслідок чого виникло так зване Придністров'я, яке не визнаний ніким. А тепер е й офіційно це визнана як окупована Росією територія Молдови.

У тому ж 1992 році почалася і війна у Грузії за території Абхазії та Південної Осетії.

У 1994 році Росія розпочала війну у Чечні. Тривала вона два роки та закінчилася невдало. Тож у 1999 році російська влада розпочала так звану другу Чеченську війну. Ця вже тривала десять років – до 2009 року.

У 2008 році росіяни вирішили ще раз напасти на Грузію. І знову в епіцентрі Абхазія та Південна Осетія, яка внаслідок цього нападу була відірвана від Грузії.

У 2014 році Росія розпочинає війну проти України – захоплює Крим, починає бойові дії на Донбасі. Але робить це не відкрито, а через свої війська без розпізнавальних знаків. 24 лютого 2022 року країна офіційно вторгається в Україну. Але й тоді не має сміливості назвати це війною.

Ще з 2015 року Росія веде активну війну в Сирії, підтримуючи диктаторський режим там.

Також російські війська активно долучаються до бойових дій в Центральноафриканській республіці.

Відео війн, які веде Росія у своїй сучасній історії