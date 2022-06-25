Ракетні обстріли міст, корабельне угруповання ворога "схудло": основне за 122 день війни

Український народ бореться з росіянами вже 122 день. Важкі бої тривають на Сході та Півдні нашої держави, де ЗСУ дають ворогу потужну відсіч.

Найбільш важливу та актуальну інформацію про справді вагомі події цього дня війни 24 канал зібрав у одному матеріалі. Більше – читайте далі.

Важливо Зброя буде, вже незабаром – ще більше, – Кулеба

06:45 Журналістам вдалось встановити імена близько 4 тисяч імен загиблих в Україні окупантів. Це дозволили зробити дані у відкритих джерелах. 20% ліквідованих російських військових служили у ВДВ.

06:22 Під час чергової повітряної тривоги про вибухи повідомили у Миколаєві. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

04:55 Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що росіяни знову атакували ракетами селище Десна. Також вибухи підтвердили і в Житомирській ОВА, там закликали не виходити з укриттів.

04:53 У Чорному морі триває сильний шторм. Через це росіяни відвели частину свого флоту, залишивши 2 ракетні та 1 десантний корабель. Попри це, загроза завдання ракетних ударів є дуже великою.

03:30 Радник голови ОП Олексій Арестович не вірить у здатність росіян захопити Донецьку область. Він вважає, що задля окупації Луганщини застосовують останні зусилля. На відновлення ворогам довелось вивести 5 БТГр.

03:22 Під час чергової повітряної тривоги вибухи пролунали одразу в низці областей. Зокрема, мовиться про Львівщину, Тернопільщину, Житомирщину, Київщину та Харківщину. Не виключено, що частина з них була роботою системи ППО.

01:43 Мер міста Південне, що Харківщині, який закликав місцевих жителів не опиратись росіянам, вийшов на роботу. Обвинувачення у його справі змінили з державної зради на посягання на територіальну цілісність.

00:51 Під час повітряної тривоги про вибухи повідомили у Запоріжжі та Дніпрі.

00:38 Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що українська влада докладає всіх зусиль, аби Україна отримала зброю якнайшвидше. Він зазначив, що вже незабаром озброєння буде набагато більше.

00:12 Ввечері 24 червня росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині. Загалом було 14 "прильотів". На щастя, значних руйнувань та жертв немає.