Збиття ворожих дронів над Полтавщиною, та "Алігаторів" – на Херсонщині: хронологія 251 дня війни

Повномасштабна війна з Росією триває вже 251 день. Українські військові продовжують сміливо протистояти російським окупантам.

24 канал зібрав усі найважливіші події, які стались на фронті та в тилу, за 1 листопада. Більше – читайте далі.

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05:12 Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, чому останніми днями так сильно зросла кількість ліквідованих окупантів за день. Поясненням цього є 2 причини:

ЗСУ відбивають всі атаки росіян біля Бахмута та здійснюють контратакувальні рейди, які призводять до втрат у ворога;

на правому березі Херсонщини противник тримає оборону, але артилерійської підтримки стає все менше.

03:18 В ОК "Південь" прозвітували про ситуацію у своїй зоні відповідальності:

у Бериславському районі Херсонської області наші військові збили 2 російських ударних гелікоптери Ка-52 "Алігатор";

українська армійська авіація атакувала скупчення ворога біля Снігурівки на Миколаївщині;

підтверджені втрати загарбників становлять 21 солдат, військовий автомобіль та міномет

02:26 Під час повітряної тривоги над Полтавською областю збили 4 ворожі дрони. Вони впали на цивільні об'єкти й зайнялася пожежа. Там вже працюють рятувальники. Додамо, що звуки вибухів почули також мешканці Дніпра. Офіційної інформації поки що немає.

00:47 У Бєлгороді знову впала ракета, яку росіяни запускали на Харків. Місцева влада традиційно бреше про "роботу ППО".