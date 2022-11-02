Вибухи на Полтавщині та робота ППО на Дніпропетровщині: хронологія 252 дня війни

З дня повномасштабного вторгнення Росії минув 252 день. ЗСУ сміливо боронять нас та наші землі від російських загарбників та щодня наближають перемогу України.

24 канал зібрав усі найважливіші події, які стались на фронті та в тилу, за 1 листопада. Більше – читайте далі.

Увага Збиття ворожих дронів над Полтавщиною, та "Алігаторів" – на Херсонщині: хронологія 251 дня війни

2:58 На Півдні за минулу добу ЗСУ знищили:

25 окупантів,

3 реактивні системи залпового вогню "Град",

самохідну крупнокаліберну гаубицю "Акація",

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона",

зенітно-ракетний комплекс "Тор",

11 одиниць автобронетехніки,

3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

1:30 У низці областей ввечері 1 листопада оголошували повітряну тривогу. Звуки вибухів чули у Кременчуці Полтавської області. Мер міста Віталій Малецький підтвердив, що ворожі об’єкти зафіксували над містом.

У групі моніторингу ворожої авіації зазначили, що на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Офіційної інформації про це поки немає.

У ЗМІ з'явились дані, що один дрон Shahed-136 рухався у напрямку Дніпра. Близько 23:14 місцеві повідомили про звуки вибухів у місті. Однак стверджували, що це теж робота ППО. Після 1:00 у Дніпрі оголосили відбій тривоги.