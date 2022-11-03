ЗСУ нищать склади ворога на Півдні, пів сотні ліквідованих кадирівців: хронологія 253 дня війни

Українські захисники вже 253 дні боронять нашу землю від окупантів. ЗСУ відбивають атаки ворога та наближають перемогу.

Про найважливіші події, що стались на фронті та в тилу, за 3 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Росія повертається до зернової угоди, обстріл Сумщини та Черкащини: хронологія 252 дня війни

04:28 В українській розвідці запевнили, що іранські балістичні ракети, які може отримати Росія, ніяк не вплинуть на хід війни. Нашим воїнам потрібно буде тільки мінімізувати шкоду від цієї зброї. Адже страждатимуть від атак цивільні об'єкти.

03:26 Зведення ОК "Південь" про ситуацію в зоні його відповідальності:

на лінії зіткнення окупанти застосували 30 БпЛА, щоб здійснити розвідку;

по позиціях ЗСУ ворог гатив з авіації, ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків;

нещодавно звільнену Трифонівку окупанти обстрілювали впродовж цілого дня;

українські військові ліквідували 8 російських солдатів, 2 танки, РСЗВ "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах, 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворога;

також нашим військовим вдалося пошкодити танк окупантів, 5 одиниць автобронетехніки, РСЗВ "Град" та буксировану гаубицю Д-20.

01:47 У США заявили, що шукають способи, як завадити Північній Кореї передавати Росії зброю. Держдеп розглядає додаткові інструменти та повноваження.

00:35 На засіданні Радбезу ООН Росія намагалася створити комісію для розслідування "біолабораторій" в Україні. Ніхто, крім Китаю, не захотів слухати маразматичну резолюцію, то ж її відхилили.

00:03 Окупанти розібрали завали на військовій базі в населеному пункті Каїри Херсонської області. ЗСУ завдали по ній удару 26 жовтня. На місці події знайшли тіла 62 загиблих російських окупантів, більшість з них – кадирівці.