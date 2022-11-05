Реакція США на ядерний шантаж РФ, зброя для звільнення Херсона: хронологія 255 дня війни
Українські захисники вже 255 день виборюють нашу свободу та героїчно протистоять російським загарбникам. ЗСУ продовжують контратакувати та завдати ворогу колосальних втрат.
Основні події, які трапились на фронті та в тилу упродовж доби 5 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.
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