26 автобусів поїхали із Запоріжжя до Бердянська

Для евакуації маріупольців відправили ще одну колону автобусів. Вони курсують із Запоріжжя до Бердянська, щоб звідти вивезти містян.

Про чергову колону автобусів розповідають у телеграмі Маріупольської міської ради.

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У сторону Маріуполя вирушили ще 26 автобусів

Повідомляється, що із Запоріжжя до Бердянська вирушили ще 26 автобусів. Вони відправилися до Бердянська, Мангушу, а також Нікольського.

Раніше стало відомо, що у напрямку Маріуполя із Запоріжжя відправили 21 автобус.

Нагадаємо, що для евакуації з Донеччини 21 березня відкрили гуманітарні коридори:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів – спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27;

У Мангушській територіальній громаді евакуація буде із села Юріївка. Місце зборів – пансіонат "Зміна".

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів – школа номер 2, вулиця Паркова, 23.

До теми – Брифінг Ірини Верещук від 21 березня – дивіться відео: