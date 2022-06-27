27 людей евакуювали, 4 досі в лікарні, – Кличко про жителів обстріляної багатоповерхівки в Києві

З київської багатоповерхівки, куди напередодні, 26 червня, влучила російська ракета, евакуювали 27 людей. До кожного з них звернулися з міської адміністрації з пропозицією надати допомогу з тимчасовим житлом.

Однак усі вони відмовилися та вирішили зупинитися у родичів та знайомих. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

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Окрім того, за його словами, 4 постраждалих від ворожого удару досі перебувають в лікарні, 1 людина загинула. Стан пораненої дівчинки – задовільний та стабільний. Лікарі переконують, що її здоров'ю нічого не загрожує.

Кличко наголосив, що Київ готовий надати усіляку допомогу кожному, хто її потребує. "Насправді місто – це не будівлі, а люди, які в ньому живуть. Ми турбуємося першою чергою про людей", – сказав мер.

Рятувальники продовжують розбирати завали

Що ж до матеріальних пошкоджень, то завали будинку продовжують. розбирати. В адміністрації сподіваються, що в процесі не знайдуть інших поранених та загиблих.

Про це ж повідомили і в ДСНС. Там зауважили, що до аварійно-рятувальних робіт залучено 86 осіб та 9 одиниць техніки.

Рятувальники розбирають завали 9-поверхівки, в яку 26 червня влучила ракета / Фото ДСНС

Після того, як розберуть завали, відбудеться комісія, яка зможе обстежити будівлю та дати висновки щодо її долі – чи підлягає вона реставрації та ремонту, чи має бути знесеною, якщо пошкодилися несучі конструкції.

Міський голова Києва зауважив, що символічно, що росіяни завдали чергового удару по столиці у день початку саміту G7. Сусідню будівлю атакували наприкінці квітня, того дня, коли в Україну приїхав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У момент ракетного удару він саме зустрічався з президентом Зеленським.

До слова, зараз росіяни активно поширюють фейк про те, що цього ракетного удару не було. Пропагандисти розповідають, що в українських новинах показують багатоповерхівку, зруйновану у квітні. Заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив, що під удар потрапив не той самий будинок, а сусідній. Однак, це один і той самий житловий квартал.

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