Аеророзвідка Нацгвардії красиво знищила "Сонцепьок": вогонь та дим було видно за кілометри

Нацгвардійці завдали потужного удару по російському "Сонцепьоку". Окупанти намагалися сховати свою техніку серед дерев, однак їм це не допомогло захистити її.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своїх соцмережах поділився кадрами знищення російського "Сонцепьока". Це зробила 27-ої бригада Нацгвардії.

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Подробиці знищення ворожої техніки

Голова МВС не вказав, де саме та коли російські загарбники втратили ще один "Сонцепьок". Однак міністр коротко прокоментував його знищення.

Припекли "Солнцепьок". Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога,

– написав Клименко.

На відео процес знищення ворожої техніки показано з різних ракурсів. На кадрах можна побачити, як дрон скидає боєприпас на "Сонцепьок" й точно влучає у ціль. Після цього стається дуже потужний вибух. Спочатку розростається вогненна хмара, а потім з'являється стовп диму. Далі на відео демонструється велика пожежа на місці вибуху. Судячи з ролика, це все відбувається у нічний час.

Знищення російського ТОС-1А "Сонцепьок": відео Ігоря Клименка

Інші випадки знищення ворожих "Сонцепьоків"

Не так давно Нацгвардійці та артилеристи ЗСУ спільними зусиллями знищили "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. Спочатку дроноводи виявили російську техніку, а потім наші артилеристи потужно по ній вдарили.

Раніше бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розбили колону противника, яка рухалася в бік села у Харквській області. У її складі виявилася транспортно-заряджальна машина зі складу "Сонцепьока", яку разом з іншою технікою було знищено.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ використали FPV-дрон для знищення важкої вогнеметної системи "Сонцепьок". Воїни Центру спецоперацій "А" влучили по техніці противника прямо в момент її залпу.

ТОС-1А "Сонцепьок" – це важка вогнеметна система залпового вогню. Ця російська техніка використовує термобаричні або запалювальні боєприпаси калібру 220 міліметрів.