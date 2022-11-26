Саміт з продовольчої безпеки, удар по Дніпру: хронологія 276 дня війни

Станом на 26 листопада триває 276 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні Сили України дають відсіч ворогу та відвойовують наші землі.

Українські військові мужньо захищають наші території. Що відбувається на фронті та по всій країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

До речі Помста за вбите немовля, "мобіки" масово гинуть під Бахмутом: хронологія 275 дня війни

16:00 В Україні відбулася хвилина мовчання в пам'ять про жертв Голодоморів та акція "Запали свічку пам'яті".

15:51 Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на черговий потік свідомості глави російського МЗС Сєргєя Лаврова про "звільнення України від неонацистських правителів". Посадовець підкреслив, що кримінальні нахили Кремля виправить тільки трибунал.

15:31 Президент Володимир Зеленський після зустрічі з бельгійським прем'єр-міністром Александром Де Кроо повідомив, що Брюссель відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії.

15:26 Під час виступу на Міжнародному саміті з Міжнародної безпеки прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв Росію з Третім Рейхом, який розуміючи наближення поразки почав тотальну війну на знищення. Це саме робить і Росія, яка не може досягти перемоги на полі бою.

15:21 Президент США Джо Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів. Він наголосив, що США віддають належне стійкості українського народу, який пережив розруху і тиранію, щоб врешті-решт створити вільне і демократичне суспільство.

15:09 Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали 6 осіб. Одна постраждала перебуває у важкому стані.

14:27 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з полону ще 12 громадян. Серед звільнених:

4 бійців ВМС;

2 нацгвардійців, прикордонників;

1 боєць ТрО;

а також 3 цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

14:17 Президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародному саміті з продовольчої безпеки. Головні тези з виступу президента:

Росія знову намагається знищити українців бомбами, кулями, холодом та голодом;

Україна попри все виконуватиме свої експортні зобов'язання;

У межах зернової ініціативи з українських портів вирушили 500 суден, ще 80 стоять у черзі;

Україна стала ініціатором програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") у межах якої країни Азії та Африки, які цього потребують, отримуватимуть продовольство. Україна прагне врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей.

Президент звернувся до партнерів із закликом визнати Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу та подякував тим країнам, які вже ухвалив відповідні рішення.

14:03 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ може повернутися до планових відключень світла вже завтра.

13:55 Україна запустила ініціативу "Grain From Ukraine" – постачання продовольства в країни, які потерпають від його нестачі. Бельгія стала першою країною, яка приєдналася до ініціативи та надала фінансування.

13:50 Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад 2 мільйони євро. Прем'єрка зазначила, що країна буде привозити дрони, теплий одяг для українських військових, підігрівачі та генератори.

13:48 Внаслідок удару по Дніпру постраждало 6 людей. Одна жінка – у важкому стані. Росіяни поцілили по житловому сектору.



Наслідки удару / Фото поліції Дніпра

13:37 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нам треба дуже багато комплексів ППО, аби створити оновлену систему протиповітряної оборони. Також Україна потребує літаків F-15 та F-16.

13:10 Почастішали обміни військовополоненими між Україною та Росією. В Інституті війни припускають, що однією з можливих причин можуть бути спроби Кремля заспокоїти невдоволення свого народу поразками на фронті.

13:05 Пані посол США Бріджит Брінк вшанувала пам'ять жертв Голодомору. Вона наголосила, що ми зобов’язуємося нести відповідальність за звірства, скоєні в Україні, і постійно працювати над запобіганням повторення цих жахів.

12:56 У звільнений Херсон поступово повертають світло. Спочатку підключають критичну інфраструктуру, опісля – домівки місцевих жителів.

12:30 У Дніпрі пролунав вибух. Мер Борис Філатов розповів, що комунікації та інфраструктура не постраждали, але в частині міста зникло світло. Ворог міг атакувати надзвуковою зброєю.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що наразі відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

12:20 У Бериславському районі на розтяжці підірвалась місцева жителька. Вона спилювала дерева у лісопосадці для обігріву.

12:00 У Києві повністю відновили водопостачання та зв'язок. Протягом доби має повернутись і світло.

11:30 Прем'єр-міністр Польщі Моравецький прибув до Києва та вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Також до Києва прибула глава уряду Литви Інгріду Шимоніте. У форматі Люблінського трикутника політики підписали спільну заяву, в якій узгодили низку позицій.



Моравецький у Києві / Фото канцлерії прем'єра

11:25 В Україну прибув премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Почались переговори з президентом Володимиром Зеленським.

11:15 Спеціалісти з Інститут Ленсінга стверджують, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка, щоб захопити контроль над армією Білорусі.

11:02 Російська армія, ймовірно, використовує для ударів застарілі крилаті ракети з ядерного арсеналу, знімаючи ядерні боєголовки. У британській розвідці пояснили, Росія сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки та відволікатимуть українську ППО.

10:40 На Донбасі – сильні обстріли. Наприклад, на Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. За попередню добу тут зафіксовано понад 70 прильотів.

10:30 Упродовж минулої доби росіяни обстріляли Бериславський та Херсонський райони. По Херсону ворог гатив з реактивних систем залпового вогню та далекобійною артилерією. Під атакою мікрорайони Корабельний, Таврійський та Житлоселище.

У Корабельному районі міста постраждав 19-річний хлопець. Окупанти також обстріляли групу людей, які стояли у черзі в магазин, одна жінка загинула на місці.

Загалом було 39 обстрілів за добу. Росіяни вбили 2 жителів, а ще 10 людей — зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

10:20 Близько 10:00 ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо, ніхто не постраждав.

09:35 Без електропостачання залишилось 19% споживачів Хмельницької області. Крім того, з технічних причин знеструмлено 110 населених пунктів області.

Перший та другий енергоблоки ХАЕС під'єднані до Єдиної енергосистеми України.

09:31 Жовтень став рекордним за смертністю окупантів. Це пов'язано з непідготованими мобілізованими, яких відразу кинули на фронт. Сума компенсацій за жовтень перевищує 3,5 мільярда доларів.

09:15 Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 86 710 загарбників. За останню добу – 560 окупантів.



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:40 Вночі окупанти обстріляли зі ствольної артилерії територію Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Без втрат та руйнувань.

08:30 Окупанти кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень.

Внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Згодом росіяни знову завдали артилерійських ударів по Куп'янську. Попередньо – один постраждалий.

08:20 Канада виділила 10 мільйонів доларів, щоб закупити генератори на критичні об’єкти в Україні.

08:10 Окупанти обстріляли населені пункти на Запоріжжі. Зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку та інші. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків

За добу з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 77 осіб, з них – 17 дітей.

07:40 Південна Корея надасть високопотужні генератори для України – 20 штук потужністю 450-500 кВт, а також 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.

07:30 Зведення Генштабу ЗСУ:

Росіяни перегруповують війська на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника в Луганській області.

07:16 Вночі росіяни 5 разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів. На щастя, минулось без загиблих та постраждалих.

07:12 Росія перекидає озброєння через Арабатську стрілку. В американському Інституті вивчення війни зазначили, що такий маршрут буде вразливий для росіян у разі українського контрнаступу. Він опирається на 2 мости біля Генічеська у Херсонській області.

06:54 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що росіяни ракетним терором добиваються не переговорів, а поступок України. Вони хочуть спровокувати нову хвилю біженців до ЄС.

06:20 Фінляндія готується відправити в Україну першу партію енергетичного обладнання, для ремонту енергосистеми. Обладнання може прибути вже наступного тижня.

06:10 Міністр енергетики Герман Галущенко провів телефонну розмову з колегою з Азербайджану Парвізом Шахбазовим. Говорили про ситуацію з електропостачанням. Азербайджан має допомогти.

03:38 Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ не копіюють тактику окупантів і не кидають штурм за штурмом особовий склад. Українські військові зосереджені на тому, щоб вибивати противника. Задля цього працює артилерія, ракетні війська, авіація та високоточна зброя.

02:54 Війська НАТО проводять навчання у Польщі біля кордонів Білорусі та Росії.

01:34 Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що деякі партнери України таємно передають Україні озброєння. Є такі, що закуповують його у третіх країн, передаючи потім. Хоча ці треті країни публічно говорять, що не поставляють зброю.

01:05 Парламентська асамблея ОБСЄ досі не ухвалила рішення щодо скасування або призупинення участі Росії. Тож українська сторона оголосила бойкот.