Сили оборони знищили російську ДРГ, що намагалася закріпитися біля Торецька

Українські військові знищили російську ДРГ на Торецькому напрямку. Вона намагалася закріпити в тилу Сил Оборони.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресофіцера 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євгена Алхімова в етері "Суспільне. Студія". Він зауважив, що окупанти продовжують вдаватися до тактики атак малими групами.

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Як знищили ворожу ДРГ біля Торецька

19 січня на сторінці бригади у Telegram опублікували відео, на якому зафіксовано знищення російської ДРГ неподалік Торецька.

Як знищували російську ДРГ біля Торецька: дивіться відео

Як зазначив Алхімов, російські війська не досягли значних успіхів на флангах Торецька, зокрема в районах Кримського та Озарянівки, але продовжують відправляти малі штурмові групи для атак на українські позиції.

Просування не було. Але нещодавно було ДРГ, яка зайшла, можна сказати, в тил. Намагалась закріпитись в промзоні біля Кримського, де наші підрозділи суміжні знаходились. Щоб їм допомогти, викликали танк бригади. Танк знищив цю групу,

– розповів Алхімов.

Він поділився, що окупантам було поставлене завдання зайняти будівлю, придатну до оборони. Військовий пояснив, що чим довше російські війська утримували б будівлю, тим важче їх було б вибити, саме тому танк знищив їх за лічені хвилини.

Алхімов зазначив, що тактика окупантів на цій ділянці фронту залишається незмінною – вони атакують невеликими групами піхоти.

"Крайні дні — це два-три піхотинці, які намагались зайти на позиції. Ця тактика "вичавлювання" малими групами ефективна і ми досі часто з цим стикаємось – кілька людей заходять, ми їх вибиваємо, але на це ж теж ресурси витрачаються. Така війна на виснаження виходить", – зауважив військовослужбовець.