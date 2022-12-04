Звідки приходили листи з вибухівкою, наше зерно в Ефіопії: хронологія 284 дня війни

Героїчна боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Ворог отримує потужну відсіч на фронті, а наші воїни завдають окупантам колосальних втрат.

24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапилось на фронті та в тилу протягом 4 грудня – читайте далі.

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2:51 Еммануель Макрон поговорить з Володимиром Зеленським. Зробить це перед телефонною розмовою з російським диктатором Владіміром Путіним.

Раніше президент Франції анонсував, що з російським диктатором говоритиме про ситуацію на Запорізькій АЕС.

1:41 Поліція Іспанії з'ясувала, що 6 листів із вибухівкою в українське посольство та на об'єкти, від яких залежить постачання зброї нашій державі, відправили з північного іспанського міста Вальядолід.

Національний суд, який розслідує справу, вважає, що листи "мають одне походження". Проте їхнього автора ще не встановили. Адже небезпечну пошту кинули у звичайні поштові скриньки без камер відеоспостереження.

1:25 Чеська компанія Excalibur Army модернізує танки для України. Мовиться про орієнтовно 90 штук. Відомо, що для ЗСУ переробляють T-72 та інші танки, які в XX столітті робили в Польщі та Чехословаччині.

1:08 Володимир Зеленський повідомив, що перше судно з українською пшеницею прибуло до Ефіопії. Це відбулося в межах української гуманітарної програми "Зерно з України" (GrainFromUkraine).

Мовиться про орієнтовно 25 тонн нашої української пшениці. Друге судно вже завантажується в українському порту Чорноморськ. Воно наступного тижня також вирушить до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці на борту.