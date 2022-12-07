Як Росії вдається виготовляти ракети, блокада чоловіків у Маріуполі: хронологія 287 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують відважно протистояти ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не здаються та щодня наближають нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Росія вдарила по Кривому Рогу, Україна повернула 60 воїнів: хронологія 286 дня війни

05:33 Секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, як Росії попри санкції вдається виготовляти ракети. За його словами, у країни-агресорки могли бути запаси деталей, адже до війни вона готувалася не один день. Крім того, Москва може купувати усе необхідне через треті країни.

03:40 Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію в окупованому місті. За його словами, чоловіки там "замкнені" в очікуванні нової хвилі мобілізації. Їх завертають додому навіть на російському кордоні, якщо вони намагаються виїхати.

03:06 В Україні зазначили, що Грузія ігнорує прохання передати нашій державі генератори. У Тбілісі заявили, що вперше чують про те, що у нас є відповідна потреба.

02:05 У Пентагоні заявили, що США не перешкоджатимуть Україні розробляти власні засоби дальнього ураження. На цьому наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

00:34 Стало відомо, що масовані ракетні удари не лише знищували об'єкти енергетичної інфраструктури. Лише за минулі кілька місяців від рук ворога загинули 5 енергетиків. Додамо, що 5 грудня внаслідок ракетного удару постраждав один співробітник НЕК "Укренерго". Він саме переходив до сховища.