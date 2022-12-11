Де найбільший дефіцит електроенергії, чому Росія знову б'є "Шахідами": хронологія 291 дня війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії минув 291 день. ЗСУ сміливо боронять нас та наші території від російських загарбників.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:55 США займаються підготовкою саперів для розмінування України. Планують до весни 2023 року сформувати, а також профінансувати роботу 100 таких команд. Про це під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США розповів представник Держдепу США Майкл Тірре.

04:31 Путін знову почав активніше говорити про можливий ядерний удар. Як зауважив військовий експерт Петро Черник, це може бути чергова ІПСО з Кремля. Її розганяють задля того, щоб нарощувати страх серед українців. Він також нагадав, що сам процес запуску ядерної зброї не миттєвий. І у США та Китаю є певні механізми, які обривають ланцюжок між ухваленням рішення та самим запуском.

03:17 Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спробувала пояснити сплески активності "Шахідів". За її словами, ворог намагався підлаштувати атаки під погодні умови. Його найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння БпЛА, яке б могло вплинути на політ.

01:26 Президент України Володимир Зеленський розповів, в яких регіонах найбільший дефіцит електроенергії. За його словами, аварійні та стабілізаційні відключення, на жаль, стали нормою для мешканців Львівської, Вінницької, Київської, Тернопільської, Сумської, Закарпатської, Житомирської, Хмельницької областей, а також Києва.

00:44 Напередодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одеси дронами-камікадзе. Через це ціле місто залишилося без світла. На фоні цього з'явилися чутки про заклики до евакуації мешканців області. Хоча відповідні заяви місцева влада не робила. Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, це вже вивчає СБУ.