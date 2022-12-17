"Бавовна" у Криму, чому Німеччина не дає Україні танки Leopard: хронологія 297 дня війни

Українські захисники і захисниці продовжують руйнувати плани ворога. Найзапекліші бої тривають на Донбасі.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:30 Політолог Андреас Умланд пояснив, що змусить Німеччину надати Україні танки Leopard. За його словами, країна не хоче бути першою. Тож вона чекатиме кроку іншої західної держави. Не складно зрозуміти, що мовиться про США. І щойно США нададуть нам свої танки, відповідне рішення ухвалить також Німеччина.

02:53 Цієї ночі у "Бавовнятка" було справжнісіньке турне. Воно навідалося до окупованого Криму, Бєлгорода, а також Курська. Усюди пролунали вибухи.

02:08 Стало відомо, що у лікарні померли ще двоє правоохоронців з Херсонщини. Їхній автомобіль підірвався на ворожій міні 7 грудня. Тоді мовилося про 4 загиблих, тепер же кількість жертв зросла до 6.

00:53 Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили санкції проти Росії, а також нову допомогу нашій державі у відновленні енергетичної інфраструктури.

00:33 Військовий експерт Роман Світан припустив, на яких напрямках ворог може здійснити нове велике вторгнення. За його словами, росіяни можуть будувати плани про просування у бік Херсона і до Одеси та на Північ. А з Білорусі – у напрямку Києва та Півночі. Він не виключає рух по всьому периметру кордону з виходом на Чернігів, Суми, а також Харків.

00:07 Стало відомо, що Хорватія не хоче допомагати ЄС у підготовці українських військових. І хоч за участь у програмі проголосували 97 депутатів хорватського парламенту, цього виявилося недостатньо. Зокрема й тому, що напередодні президент Зоран Міланович, у якого проросійські погляди, виступив проти відповідної ініціативи.