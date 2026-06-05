У 3 армійському корпусі назвали своє головне завдання на 2026 рік

3 армійський корпус уже рік утримує складні ділянки фронту, де Росія намагається тиснути чисельно більшими силами. Йдеться про напрямки біля Лимана, Борової та рубежів Осколу й Сіверського Дінця, де ворог прагнув зламати українську оборону.

Заступник командира 3 армійського корпусу Кирило Беркаль в ефірі 24 Каналу розповів, що допомогло корпусу вистояти на цих ділянках. За його словами, у 2026 році підрозділи мають вийти на новий рівень, який може змінити ситуацію на користь української піхоти.

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3 армійський корпус стримує кілька армій Росії

На напрямку, який утримує 3 армійський корпус, росіяни постійно намагаються тиснути по логістиці й флангах. Йдеться про райони біля Лимана, Борової, Осколу та Сіверського Дінця, де противник прагнув вийти на важливі рубежі й створити загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації.

За рік роботи вдалося налагодити систему, яка допомагає підрозділам діяти на складному відрізку фронту. Проти них працюють 20-та й 25-та загальновійськові армії Росії, а також сили 1-ї танкової армії.

Наш напрямок періодично буває другим за інтенсивністю, іноді навіть першим. Це дві основні армії й додаткові сили 1-ї танкової, тобто три армії проти нас,

– зазначив заступник командира 3 армійського корпусу.

Росіяни неодноразово звітували у своїх медіа й командуванню, що нібито наблизилися до захоплення Лимана чи Борової, але ці заяви не відповідали реальній ситуації. Ворог і далі намагається зламати українську логістику, однак корпус утримує райони оборони й змушує окупантів платити за спроби просування великими втратами людей, техніки та засобів ураження.

Технологічна перевага як головне завдання

Росіяни постійно намагаються зруйнувати логістику 3 армійського корпусу, але підрозділи перебудовують її під нові умови війни. Йдеться не лише про класичні маршрути постачання, а й про безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси, які мають зробити логістику менш вразливою для ударів ворога.

Один з наших пріоритетів – це технологічна та інтелектуальна перевага,

– зазначив Беркаль.

Така логістика коштує для держави в сотні разів дешевше за кожен кілограм вантажу, якщо порівнювати її з класичним підходом. Водночас вона дозволяє швидше реагувати на потреби піхоти й зменшувати ризики для людей, які працюють на передньому краї.

Наша головна задача на цей рік у 3 армійському корпусі – здобути таку технологічну перевагу, яка дасть можливість нашим піхотинцям ще більше просуватися вперед і ще менше втрачати людей,

– наголосив заступник командира корпусу.

Ця перевага має працювати не окремо від бійців, а в їхніх інтересах. Дрони мають підвозити на позиції їжу, батарейки чи інші потрібні речі, а за потреби – прикривати піхоту й знищувати противника. Саме так технології стають частиною щоденної підтримки підрозділів, а не лише окремим видом озброєння.

Людиноцентричний корпус і нове покоління командирів

Технології в 3 армійському корпусі розвивають не окремо від людей, а навколо потреб піхоти. Там роблять ставку на підготовку особового складу, відбір командирів, інструкторсько-методичні заняття й короткі курси, які дають здібним військовим швидше зростати. Завдання не лише в тому, щоб мати більше дронів чи роботизованих систем, а щоб кожен боєць на позиції відчував підтримку й довіряв тим, хто ухвалює рішення.

Третій корпус – це людиноцентричний корпус. Ми ставимо цінність людського потенціалу набагато вище, ніж техніку, озброєння, гроші,

– наголосив Беркаль.

За його словами, корпус фактично формує нове покоління офіцерів і сержантів. Йдеться про лідерство, яке не зводиться до наказів, а дає солдату надійне керівництво, пораду й наставництво. Саме це впливає на довіру всередині підрозділів і допомагає повертати людей, які раніше самовільно залишали частини.

До нас активно повертаються люди, які пішли з цих бригад. 67% із них поверталися до бойових позицій,

– зазначив заступник командира корпусу.

Причина таких випадків, за його словами, часто була не в страху перед боєм, а у втраті довіри, нестачі підтримки чи відсутності забезпечення. Взаємодія створює бойову сім'ю, де технології, командири й підрозділи працюють в інтересах людини на передньому краї.

2026 рік може стати найскладнішим для ворога

У 3 армійському корпусі стримано оптимістично оцінюють ситуацію на своєму напрямку, якщо збережеться нинішній рівень забезпечення, поповнення й інтенсивності роботи, українські підрозділи зможуть діяти впевненіше.

Важливо! Утримання цього напрямку залежить не лише від рішень командування, а й від техніки, яка щодня допомагає військовим бачити ворога, прикривати піхоту та зберігати життя. Для підрозділів 3 армійського корпусу триває збір на засоби РЕБ, детектори дронів, нічний Mavic 3T, тепловізори та інше обладнання, потрібне для виконання бойових завдань.

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Йдеться не лише про стабілізацію фронту, а й про поступове створення умов для відновлення контролю над територіями.

Для ворога це на нашому напрямку буде найскладніший рік. Це буде рік його емоцій, його помилок, його втрат і відновлення наших територій,

– зазначив Беркаль.

За його словами, ключем залишаються ті самі речі, які корпус уже вибудовує: технології, логістика, підтримка піхоти та якісне управління.

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Якщо ця система працюватиме й надалі, росіянам буде дедалі складніше просуватися на напрямку, де вони вже не раз намагалися видати бажане за дійсне.

Що відомо про втрати Росії та удари по її логістиці?

Цієї весни Україна посилює удари по російській логістиці в зоні до 200 кілометрів від лінії фронту. Під головним ударом тепер вантажівки, які везуть боєприпаси, пальне й інше забезпечення. Через це росіяни щодня втрачають сотні машин і вже можуть опинитися в ситуації, коли доведеться діставати зі складів старі вантажівки часів Холодної війни.

Станом на 5 червня 2026 року загальні втрати російської армії, за даними Генштабу, сягають 1 370 890 військових. Лише за добу Росія втрачає ще 1 550 осіб, а також десятки одиниць техніки. Найпомітнішими за цей день стають втрати в безпілотниках, артилерії та автомобільній техніці.

У відкритому листі до Путіна Володимир Зеленський заявив, що лише за травень 2026 року Росія знову втрачає понад 30 тисяч убитими і важкопораненими. За словами президента, 63% цих втрат становлять убиті, а 37% – поранені. Він наголошує, що для сучасної армії такий баланс є неприйнятним.

Окремо масштаб втрат ворога показують Сили безпілотних систем. 4 червня 2026 року командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що за 358 діб роботи угруповання оператори дронів ліквідували та поранили 100 082 окупантів і уразили понад 350 тисяч верифікованих цілей. Серед них – ППО, танки, артилерія, логістична техніка, розвідувальні БпЛА, "Шахеди" та точки вильоту російських операторів.