Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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"Сьогодні, 4 червня 2026 року, за 358 діб з дня створення угруповання СБС (11 червня 2025 р.), Птахи перетнули відмітку 100 000 тушок біомаси ворога підтвердженими безповоротними та санітарними втратами (верифіковано у військовій системі обізнаності Дельта, де зберігаються відомості та докази по кожній місії). За посиланням – детальна Підрахуйка за рік", – написав "Мадяр".

За словами командувача, йдеться виключно про втрати особового складу противника. Загальна кількість уражених і знищених цілей за цей період перевищила 350 тисяч.

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"Угруповання Сил Безпілотних Систем було створене 11 червня 2025 року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС у складі 12 підрозділів. Знищено/уражено 350 тисяч верифікованих унікальних ворожих цілей, виконано 1,65 мільйона бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово). Серед чутливих цілей: 248 одиниць ППО, 817 танків, 1379 БТР, БМП та ББМ, 4890 гармат, 342 САУ, 281 РСЗВ, 26 430 одиниць логістичної техніки, 29 903 БПЛА-розвідників, 7 633 шахедів та гербер, 13 літаків та гелікоптерів, 10 848 точок вильоту пілотів, 100 082 хробаків та багато іншого мотлоху", – написав "Мадяр".

За рік СБС ліквідували понад 100 тисяч російських військових / Інфографіка СБС

Також Бровді розповів про цілі, які СБС ставлять перед собою на наступний рік. За його словами, підрозділи планують збільшити результати бойової роботи та довести кількість уражених цілей до 650 тисяч, з яких 200 тисяч мають становити втрати особового складу противника.

"За тиждень – рік пролетів. План на наступний рік угруповання – 200 000 хробаків/ 650 000 цілей. Джентельмени, вітаю та дякую за потужний результат. Кожен третій хробак і кожна третя ворожа ціль відпрацьовані силами СБС", – заявив Роберт "Мадяр" Бровді.

Раніше BBC повідомляло, що Сили безпілотних систем становлять близько 2% від загальної чисельності Збройних сил України, проте на них припадає приблизно третина всіх знищених ворожих цілей.