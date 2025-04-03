Значно більші можливості: Жорін розповів, як формується Третій армійський корпус

На базі Третьої штурмової бригади формують армійський корпус. Він стане вищою ланкою управління та відкриє нові можливості на полі бою.

Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що в Третьому армійському корпусі буде представлена не лише 3 ОШБр. Туди увійдуть інші бойові підрозділи.

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Як створення корпусу вплине на фронт

Третя штурмова є "донором" у процесі формування армійського корпусу. Тобто вона передаватиме свій досвід, а командир бригади Андрій Білецький стане командиром Третього армійського корпусу. Також будуть залучені офіцери й інші підрозділи.

Це поява нового, сталого рівня в застосуванні військ і взагалі у війську. Раніше у нас найвищою ланкою на полі бою була бригада або окремий підрозділ, який виконував бойові задачі. Їх він виконував тими силами й засобами, які мав,

– пояснив Максим Жорін.

Бригаді могли допомагати тимчасово створені структури, такі як ОТУВ, ОСУВ, куди входили офіцери, які ротаційним способом проходять службу. Це не завжди ефективно. Натомість корпус – інший рівень, який дає більші можливості.

Це вищий адміністративний рівень, а також рівень можливостей та засобів. Тепер у корпус входять декілька бригад та окремих підрозділів, наприклад, інженерних полків або полк безпілотних систем, ППО,

– додав підполковник ЗСУ.

У межах корпусу, де він виконує бойове завдання однією корпусною смугою, командування корпусу має змогу підсилювати свої підрозділи там, де вважає за потрібно. Можливо, навіть одну бригаду переміщувати до іншої, якщо ситуація цього вимагає. Або концентрувати свої корпусні зусилля на певних ділянках.

Усіх цих інструментів в бригаді немає. Бригада – це значно менший орган, який не може мати всього того, що буде в корпусі. Тому він зможе серйозно підсилити фронт.