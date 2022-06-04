Повітряні сили за добу 3 червня знищили 20 одиниць ворожої бронетехніки та низку укріппозицій

З початку повномасштабного вторгнення Росії, українська військова авіація здійснила понад тисячу авіанальотів по колонах ворожої армії, їхній техніці та логістичних складах. Відзначилися здобутками наші захисники й сьогодні, на сотий день боротьби.

Як наголошують у командуванні Повітряних сил ЗСУ, влучні авіанальоти були здійснені завдяки штурмовикам та бомбардувальникам Су-25 та Су-24М.

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Повітряні сили завдають ворогу втрат: дані за 3 червня

Сьогодні, 3 червня, ударною авіацією Повітряних сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки окупантів. До того ж наші захисники ліквідували укріплені позиції російських військ на кількох напрямках та знешкодили живу силу противника.

У зведенні за день повідомляють і про збиту ракету з радіусом дії до 45 кілометрів.

Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59,

– розповідають у командуванні Повітряних сил.

Також протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три безпілотні апарати російських загарбників.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що з 24 лютого їхніми підрозділами знищено сотні одиниць техніки , ворожі переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та низка інших важливих об’єктів.

Водночас в ОК "Південь" розповіли, що впродовж 3 червня наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Повітряних сил виконали вогневі завдання та здійснили авіаудари. Внаслідок цього російські окупанти втратили:

24 одиниці особового складу;

1 танк Т-72;

4 гаубиці калібру 152 міліметрів "Мста-Б";

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Раніше ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили 10 авіанальотів на ворожі позиції, де завдали вогневого ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки та живій силі окупантів. Підрозділи зенітних ракетних військ повідомили про знищення авіаційної ракети класу "повітря-поверхня" – Х-59МК та крилатої ракети Х-22, бойова частина якої – близько тони.

Жданов спростував російський фейк про втрати серед українських Повітряних сил

Військовий експерт Олег Жданов підкреслив, що на сьогоднішньому етапі війни авіація ЗСУ застосовується для різноманітних завдань. Попри "вкиди" російських пропагандистів, які вже тричі "ховали" наші Повітряні сили, українські пілоти активно воюють. Крім того, за його словами, наразі ми можемо застосувати як винищувальну, так і штурмову авіацію.

Він додав також, що ЗСУ сильно підсилили систему протиповітряної оборони, тож коли російські окупанти все ж залітають у зону ураження, намагаються дуже швидко вибратися із неї.

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