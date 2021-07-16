3 хвиля коронавірусу: у Києві вже готуються

Київ починає готуватися до 3 хвилі епідемії СOVID-19. Хочуть збільшити кількість ліжок у реанімації, оскільки очікується, що нові штами коронавірусу будуть агресивнішими.

В КМДА підкреслили, що в Україні може спалахнути нова хвиля після літніх відпусток. Тому сьогодні вже готують госпітальні бази для прийому хворих.

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Як готуються

Підготовка, у першу чергу, передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту – медичного персоналу, медикаментами – пацієнтів.

Окрім того, міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури усіх форм власності щодо складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.

Одним із важливих і дієвих факторів у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а отже – обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток,

– прокоментував заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Які будуть перепустки у транспорт

Цього разу планують запровадити електронні перепустки. Таким чином в КМДА персоналізують перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури,

Поворозник також нагадав, що в столиці триває вакцинація проти СOVID-19 та закликав містян записатися на щеплення у зручний час за допомогою системи helsi.me, аби убезпечити себе та близьких від ризику захворювання. Вакцинація є безкоштовною.