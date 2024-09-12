"Дрон-дракон" випалює окупантів на Харківщині: 3 ОШБр показала перші кадри застосування

Україна продовжує вдосконалювати власне озброєння, щоб протистояти Росії. Нещодавно було розроблено "дрон-дракон", який розпилює запальну суміш на позиції росіян.

Бійці 3 окремої штурмової бригади ЗСУ показали, як застосовують новітній БпЛА на Харківщині. З його допомогою було знищено позиції росіян, що ховалися між деревами.

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Як 3 ОШБр застосовує "дрона-дракона"

В 3 ОШБр розповіли, що новітній "дрон-дракон" здатен "на раз" випалити цілу посадку.

Це ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму. Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота,

– діляться враженнями військові.

Також бійці опублікували відео, на якому можна побачити роботу "дрона-дракона". Новітній дрон з легкістю запив лісосмугу та засипав її вогнем.

"Дрон-дракон" нищить позиції росіян: дивіться відео

"Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш та здатна знищити вщент ворожі позиції, склади БК і всю зайняту окупантами зеленку", – зазначили у повідомлені.