Двом бригадам Росії завдали критичного ураження, – 3-я штурмова про передислокацію до Авдіївки
Джерело:3-я окрема штурмова бригада
Третю штурмову терміново передислокували в район Авдіївки. Бійці вже завдали двом бригадам агресора критичного ураження.
Про це повідомила пресслужба бригади. Зазначили, що наші захисники змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить ворог, передає 24 Канал.
Важливо Ми робимо все можливе, щоб утримати займані позиції, – Сирський про Авдіївку та Куп'янськ
Бригадам ворога завдано критичного ураження
Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені окупантами райони Авдіївки. Сили агресора на відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
Командир Третьої штурмової заявив, що бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Наші військові змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник, наголосив Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних,
– зазначили в 3 ОШБр.
Додали, що об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою й нестабільною. Росія продовжує активну ротацію своїх військ, перекидає до міста нові сили та засоби.
Третю штурмову перекинули в район Авдіївки
- Вранці 15 лютого у Третій штурмовій підтвердили інформацію. Зазначили, що бригаду терміново передислокували для посилення українських військ в районі Авдіївки.
- "Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична", – заявили в Третій штурмовій.
- Зауважимо, що напередодні Головнокомандувач ЗСУ відвідав військові частини й підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках.
- Олександр Сирський заявив, що оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Окупанти продовжують нарощувати свої зусилля й мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються з втратами, продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів".
- "Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів", – підкреслив генерал-полковник.