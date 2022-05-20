3 вбитих і 5 поранених: Росія гатить по Донеччині вздовж усієї лінії фронту

Станом на 20 травня російські загарбники продовжують обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. Мовиться про територію від Мар'їнської до Лиманської громади.

Є жертви та постраждалі

Голова Донецької ОВА повідомив, що загалом упродовж дня російські загарбники пошкодили на території Донецької області 27 житлових будинків, а також – 8 споруд цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі.

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За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому,

– повідомив Кириленко.

Окрім того, відомо про 5 постраждалих.

Голова ОВА повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині російські загарбники вбили щонайменше 400 цивільних. Кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

Кириленко наголосив, що російських загарбників покарають за усі їхні злочини на українській землі.

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Голова ОВА розповів, що на території Мар'їнської громади російські окупанти обстріляли ще один навчальний заклад. Мовиться про школу у Єлизаветівці.

По Красногорівці ворог гатив з міномета. Як наслідок – знеструмлена більша частина міста.

У Лимані загарбники зруйнували вщент шкоду та будівлю суду. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів суттєво постраждали дві місцеві багатоповерхівки. За словами Кириленка, є повністю вигорілі квартири.

Очільник Донецької ОВА повідомив, що під обстріл знову потрапив Авдіївській коксохімічний завод, а також – житлові квартали міста. Кириленко наголосив, що наразі немає даних про постраждалих.

Також російські загарбники завдали чергового авіаудару по Очеретиному. Ворог пошкодив будинок та господарське приміщення. Окрім того, внаслідок обстрілу постраждали житлові масиви сіл Соловйового і Красногорівки.

Кириленко розповів, що на Світлодарському напрямку загарбники пошкодили електропостачання до Новолуганського. На щастя, до вечора українські фахівці відновили його.

На територіїї Торецької громади ворог гатив по Нью-Йорк та Сухій Балці. За даними Кириленка, у Нью-Йорку постраждала одна людина. У Сухій Балці загарбники пошкодили будинок та крамницю.

Кириленко запевнив, що усі злочини російських окупантів ретельно фіксують. Ворог заплатить за усе.

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