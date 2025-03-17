Окупант застрелився, коли побачив український дрон: 3-я штурмова бригада показала "полювання"

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади продовжують нищити ворога на Харківщині. Оператори БпЛА показали, як "полювали за головами" окупантів.

Один із російських військових самостійно застрелився після того, як побачив український дрон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3-ю ОШБр.

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Як дрони полюють на окупантів

У понеділок, 17 березня, захисники поділилися результатами роботи підрозділу безпілотних систем "DEUS EX MACHINA" з 2-го штурмового батальйону.

Але останнє "слово" за пілотами Трійки. "На гвинтах" наздогнали піхоту в полі, посікли траншеї й викрили ворога в будівлях. Мета – знищити все вороже, до випаленої землі,

– написали в 3-й ОШБр.

Один із загарбників "спрацював на випередження" – застрелився зі своєї ж гвинтівки, коли зрозумів неминучість власної загибелі.

Як українські дрони жахають окупантів: дивіться відео

До слова, у День українського добровольця, 14 березня, Третя штурмова стала Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького. Цілих 3 роки бійці здобували унікальний досвід у запеклих битвах – проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів, впроваджували технології та змінювали підхід до підготовки особового складу.