3 загиблих, за життя ще 4 борються, – мер про обстріл Корабельного району Миколаєва

Вранці 4 червня вороги знову обстріляли житлові квартали Миколаєва. Під вогонь потрапив Корабельний район міста. На жаль, є жертви та поранені.

Про моторошні наслідки обстрілу розповів мер міста Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що станом на 15:00 було відомо про 3 загиблих та 4 поранених.

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Двоє людей загинули одразу під час обстрілу

Двоє осіб загинули одразу на місці під час обстрілу. Ще одна постраждала людина померла дорогою до лікарні. У 4 поранених – важкі травми, за їхні життя зараз борються миколаївські лікарі.

Пошкоджені три багатоповерхівки

Щонайменше 3 багатоповерхівки були пошкоджені. Наразі місцева влада збирає всю інформацію про масштаб руйнувань, завдані збитки, а також можливих поранених. Всі деталі Олександр Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.

Лише за минулу добу в регіоні було поранено 9 людей

Ворог не залишає Миколаївську область ані на день. Так, лише за попередню добу в регіоні отримали поранення 9 осіб. Дісталось обласному центру та Баштанському району. Горіла і підстилка у Балабанівському лісі.

Всіх постраждалих доправили до місцевої лікарні. Вони отримують необхідне лікування.

Станом на 3 червня в миколаївських лікарнях перебувають 252 людини, які постраждали від обстрілів. Ще 73 особи лікувались амбулаторно.

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Яка ситуація на Миколаївщині: коротко

Напередодні українська ППО збила три ракети над Миколаївською областю.

А 2 червня ввечері вороги таки влучили по області. "Прильоти" були по складах.

Саме в Миколаївській області є певні тактичні успіхи ЗСУ. Це підтвердив і голова ОВА Віталій Кім, який відвідав "нульові позиції". Він запевнив, що ситуація в регіоні має стати ще кращою.

За словами Кіма, українські захисники втомились, проте в них "горять очі". Натомість у ворогів – значні проблеми.

До кінця війни в Миколаєві заборонили відвідувати прибережні зони та пляжі. Також на цих територіях заборонено використовувати плавзасоби та встановлювати водні атракціони. Влада наголошує: мовиться про безпеку місцевих жителів.

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